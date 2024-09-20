nCa Report

Организация тюркских государств (ОТГ) учредила Тюркский инвестиционный фонд во время внеочередного саммита Организации тюркских государств 16 марта 2023 года в Анкаре.

Страны-учредители – Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция.

Багдад Амреев, завершивший свою работу на посту Генерального секретаря ОТГ, был назначен президентом Тюркского инвестиционного фонда.

Полный текст “Соглашения Организации тюркских государств – об учреждении Тюркского инвестиционного фонда

https://lex.uz/docs/6784321

Согласно веб-сайту OTГ, Тюркский инвестиционный фонд является первым и основным совместным финансовым учреждением, созданным тюркоязычными государствами и направленным на мобилизацию экономического потенциала государств – членов Организации тюркоязычных государств для укрепления торгово-экономического сотрудничества между ними и реализации совместных проектов.

В основном Фонд будет поддерживать малый и средний бизнес (МСП), предоставляя им финансирование за счет средств Фонда, а также других компетентных финансовых учреждений.

Приоритетами Фонда будут содействие предпринимательству, экономическому росту, созданию рабочих мест, исследованиям и инновациям, социально-экономическому развитию государств-членов.

Фонд будет оказывать поддержку в следующих областях:

• Сельское хозяйство (пищевая промышленность, агробизнес, агропарки и т.д.)

• Логистика и транспорт

• Энергоэффективность, возобновляемые и альтернативные источники энергии

• Промышленные проекты в обрабатывающей промышленности (текстиль, автомобилестроение, фармацевтика и медицинское оборудование, авиационное оборудование, химическая промышленность и т.д.)

• Информационные и коммуникационные технологии

• Туризм

• Инфраструктурные проекты

• Проекты государственно-частного партнерства

• Развитие человеческого потенциала (образование, здравоохранение, исследовательские центры и т.д.)

• Креативные индустрии (цифровая экономика, культурная деятельность, музыка, кино, дизайн и т.д.)

• Природная и городская среда (вода, канализационные системы, чистый воздух, городской транспорт и т.д.).

Первое учредительное заседание Совета управляющих стран-участниц Тюркского инвестиционного фонда (ТИФ) состоялось в Стамбуле (Турция) в мае 2024 года.

Первоначальный капитал ТИФ составит 500 миллионов долларов. По оценкам Министерства финансов Турции, к концу 2024 года тюркские государства займут важное место в мировой экономике, достигнув объема экономики в 1,9 трлн долларов и численности населения в 178 млн человек.

Турецкая газета Sabah Daily прокомментировала в своей статье от 19 мая 2024 года, что ТИФ вдохновлена такими институтами, как Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития, и имеет штаб-квартиру в Стамбуле.

“Тюркский инвестиционный фонд является одним из наших конкретных шагов за последние годы”, – заявил вице-президент Джевдет Йылмаз на первом заседании Совета управляющих ТИФ в Стамбуле.

«Это знаменует собой важную веху в наших коллективных усилиях по укреплению тюркского мира во всех областях и повышению его устойчивости к различным вызовам».

Создание фонда согласуется с Концепцией развития Тюркского мира до 2040 года, стратегической дорожной картой, принятой в 2021 году для укрепления сотрудничества между государствами-членами.

По словам Йылмаза, государства – члены ОТГ могут похвастаться населением, превышающим 170 миллионов человек, объемом торговли около 1,2 трлн долларов и валовым внутренним продуктом (ВВП), превышающим 1,5 трлн долларов.

“В 2022 году экспорт наших стран-участниц достиг 558 миллиардов долларов. Это действительно значительная цифра. Наша доля в мировой торговле превышает 2%. Однако только 6% этого экспорта приходится на страны-участницы. Из 558 миллиардов долларов экспорта только 33 миллиарда были направлены между странами-членами. Это показывает, как много работы нам предстоит проделать”, – отметил он.

Планируется, что ТИФ будет сотрудничать с международными и национальными финансовыми институтами, а также торговыми палатами и частными организациями. Он направлен на содействие региональной торговле, укрепление экономического сотрудничества и создание новых возможностей для стран-участниц.

В дополнение к членам–учредителям ОТГ – Турции, Азербайджану, Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану – Венгрия, являющаяся государством-наблюдателем, также присоединилась к ТИФ. Устав ТИФ позволяет другим странам присоединяться к фонду с согласия ОТГ.

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Казахстанская служба новостей “Казинформ” недавно взяла интервью у посла Багдада Амреева, президента ТИФ.

Ниже приводится текст интервью:

— Тюркский инвестиционный фонд официально начал свою деятельность. Каковы основные задачи фонда и его текущий капитал?

— Два года назад, на Саммите Организации тюркских государств, лидеры семи тюркских стран приняли решение о создании Тюркского инвестиционного фонда. Основные задачи фонда заключаются в объединении экономического потенциала наших стран, содействии развитию взаимной торговли, поддержке предпринимательства, особенно совместных предприятий, а также финансировании проектов, которые способствуют экономической интеграции и сближению наших стран.

Конечно, фонд в основном будет финансировать проекты, которые будут отвечать интересам всех наших стран. Однако, финансирование проектов само по себе не является основной задачей нашего фонда, ведь для этого существуют другие финансовые институты и банки. Уникальность нашего фонда заключается в том, что он создан для поддержки совместных проектов, направленных на укрепление экономического потенциала и интеграцию наших стран. Мы стремимся развивать связи между государствами, и главы наших стран прилагают усилия для этого в рамках Организации тюркских государств и других структур. Но этого недостаточно, предпринимателям также необходима финансовая поддержка. Именно для этого и был создан фонд — для содействия реализации совместных проектов.

Вторая важная задача фонда — это использование данного уникального механизма для привлечения иностранных инвестиций. И хотя иностранные инвестиции уже поступают в наши страны, хочется больше. Для этого мы планируем активно работать с международными финансовыми институтами, привлекая их капитал для совместных проектов. Есть проекты, которые требуют значительных ресурсов, и мы будем использовать потенциал мировых фондов и банков для их реализации. Эти институты всегда ищут способы минимизировать риски, и наш фонд, представляющий семь государств, является для них надежным партнером. Конечно, мы их интересом воспользуемся сполна.

Третья задача фонда — содействие развитию инновационных отраслей экономики. Сегодня многие новые направления требуют сравнительно небольших инвестиций, но могут приносить значительные результаты. Мы стремимся поддерживать все инновационные проекты, особенно в области цифровизации, чтобы создать максимально благоприятные условия для развития технологий в наших странах и повысить их конкурентоспособность на мировом рынке. В то же время, мы будем содействовать решениям социальных задач через проекты в науке, технологиях, образовании и других сферах. Наш фонд универсален и не ограничивается только финансированием — иначе мы были бы банком, а не фондом.

— Какой капитал у фонда на данный момент?

— Первоначальный капитал фонда был определен в 500 млн долларов. Это первый шаг. У нас есть договорённость между странами о том, чтобы в ближайшие годы увеличить капитал в несколько раз, до 2-3 миллиардов долларов. Для успешного привлечения зарубежных инвестиций нам необходимо иметь солидный собственный капитал. Это наша цель, над которой мы активно работаем. Наши партнёры позитивно воспринимают наши планы, и я уверен, что они вполне реализуемы.

— Какие фонды, частные лица или организации внесли средства в капитал фонда?

— Поскольку мы являемся межгосударственным финансовым институтом, основной капитал формируется за счет взносов наших стран. Помимо этого, мы намерены привлекать инвестиции и ресурсы из других источников, включая крупные мировые инвестиционные институты, банки и фонды. Эти организации также заинтересованы в сотрудничестве с нами, и я уверен, что оно будет взаимовыгодным.

Мы уже ведем переговоры. Буквально недавно, как вам известно, в Астане прошло ежегодное собрание Арабской координационной группы, включающей такие фонды, как Саудовский фонд развития, Кувейтский фонд развития, Фонд развития Абу-Даби, Катарский фонд, а также Исламский банк развития. Это значительное проявление доверия к Казахстану. Они провели серьезные переговоры с нашим правительством, а также выразили интерес к совместному финансированию проектов в Казахстане и других странах тюркского мира. Я хотел бы выразить признательность Казахстану за организацию этой встречи.

Мы также сотрудничаем с европейскими и азиатскими финансовыми институтами с целью привлечения максимальных инвестиций для крупных проектов, которые будут важны для наших стран.

— Сейчас вы можете назвать фонды или организации, которые уже вложили средства в ваш фонд?

— Это пока преждевременно, так как мы новый фонд. Решение о создании было принято два года назад, и этот период был потрачен на разработку правовой базы, утверждение документов и организационные меры. Обычно на создание фонда требуется 4-5 лет, но мы смогли завершить все за два года. Официально мы начали функционировать с мая, а операционную деятельность планируем запустить 1 ноября, после чего сможем принимать проекты на финансирование. В настоящее время у нас проходят встречи с различными партнёрами, но рассмотрение проектов начнётся после 1 ноября. Наши страны возлагают большие надежды на наш фонд, особенно лидеры и предприниматели. Это действительно уникальный, многоформатный и многовекторный механизм, и я надеюсь, что мы оправдаем эти ожидания.

— На какие конкретные проекты будут направлены инвестиции фонда?

— Деятельность фонда будет охватывать практически все сферы экономики, в рамках которых могут реализовываться проекты, полезные для наших стран и предпринимателей, желающих работать на межгосударственном уровне. Основная цель — создание совместных предприятий и проектов, способствующих росту общего экономического потенциала. Всё, что может сблизить наши народы, является объектом наших усилий. Мы будем работать во всех сферах экономики, чтобы стать важным механизмом сближения наших братских народов и интеграции экономик тюркских стран.

— Какие критерии применяются при отборе проектов?

— Требования к проектам такие же, как и у коммерческих банков. Мы не нацелены на большую прибыль, так как являемся фондом содействия. Эффект от нашей работы будет виден в успешной реализации совместных проектов, которые принесут пользу нашим странам. Но в то же время мы не собираемся терять деньги, возврат капитала обязателен. Все условия аналогичны условиям коммерческих банков, но мы предлагаем больше льгот и привилегий, и меньше банковских интересов.

— Какие новые технологии и инновации фонд намерен поддерживать?

— Мы особенно заинтересованы в стартапах в сфере цифровизации, так как здесь много перспективных проектов. Мы будем рассматривать их с большим вниманием, поскольку мы хотим, чтобы наш фонд с самого начала был эффективным и достигал своих целей с минимальными издержками.

— Рассматривает ли фонд проекты в военной сфере?

— Военная сфера не относится к экономике, поэтому наша деятельность не будет охватывать военные вопросы. Поскольку мы являемся финансовым институтом и работаем в рамках экономических механизмов, военная сфера не входит в нашу область интересов. /// nCa, 20 сентября 2024 г.