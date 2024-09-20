Электронная коммерция в Центральной Азии – последние события

Сектор электронной коммерции в Центральной Азии в настоящее время находится практически на саморазвитии. Заинтересованные стороны продолжают расширять возможности и функционал, чтобы сделать его прибыльным по всем направлениям.

Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР) и Международный союз электросвязи Организации Объединенных Наций (МСЭ) провели рабочую встречу в начале этого месяца, чтобы обсудить потенциальное сотрудничество в области содействия цифровому развитию в Евразии и консолидации усилий и ресурсов для запуска совместных проектов и программ.

Стороны официально объявили о подписании совместного соглашения о сотрудничестве в рамках проекта GovStack. Соглашение направлено на ускорение цифровой трансформации государственных услуг в регионе Центральной Азии и Кавказа. Проект GovStack предусматривает создание портала для обмена знаниями, передовым опытом и цифровыми общественными благами, включая совершенствование архитектуры электронного правительства и методологий разработки и внесения изменений в нормативные акты ИТ-сектора. Цифровые проекты, опубликованные на платформе, будут доступны для реализации в других странах в виде готовых к использованию продуктов. Каждая страна-участница получит возможность поделиться передовым опытом из своего портфолио, чтобы способствовать цифровизации в регионе в целом.

Портал также будет содержать рекомендации и консультирование по реинжинирингу бизнес-процессов в секторе государственных услуг, а также рекомендации по внесению изменений или внедрению нормативных актов в связи с изменениями в технологиях и законодательстве.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о дальнейшей поддержке развития современных стандартов розничной торговли и электронной коммерции в Узбекистане путем финансирования расширения одной из ведущих в стране сетей магазинов электроники и бытовой техники CA-store (ранее известной как “Credit Asia”).

Кредит ЕБРР в размере до 10 миллионов долларов США будет направлен на финансирование потребностей CA-store в оборотных средствах, связанных с расширением его деятельности за пределами Ташкента. Ожидается, что в ближайшие несколько лет розничная сеть Узбекистана охватит все крупные города.

Средства также будут использованы для развития онлайн-продаж CA-store путем внедрения новых стандартов электронной коммерции на быстрорастущем рынке электронной коммерции в стране и предоставления услуг онлайн-покупок клиентам по всей стране.

Расширение регионального охвата CA-store будет способствовать сокращению теневой экономики, предлагая аутентичные товары и полностью соблюдая национальные налоговые требования.

В рамках проекта CA-store будут созданы равные и справедливые возможности трудоустройства для своих сотрудников и предложен более широкий охват клиентов во всех регионах страны.

В прошлом месяце Uzum, крупнейшая онлайн-компания Узбекистана, занимающаяся электронной коммерцией, объявила о подготовке к раунду финансирования серии B. Также было объявлено, что чистая прибыль Uzum выросла на 50% в первой половине 2024 года.

Основные операционные и финансовые показатели Uzum представлены в пресс-релизе компании:

• Объем продаж торговой площадки вырос в 4 раза по сравнению с предыдущим годом

• Кредитный портфель финтех-сервисов Uzum увеличился более чем в два раза

• Каждый третий житель Узбекистана пользуется услугами Uzum

В настоящее время Uzum готовится к запуску раунда финансирования серии B в четвертом квартале 2024 года или в первом квартале 2025 года и стремится привлечь до 300 миллионов долларов для финансирования дальнейшего развития своего бизнеса BNPL, продуктов онлайн-кредитования и вертикали электронной коммерции.

Экосистема Uzum продемонстрировала значительный рост в течение 1 полугодия 2024 года, при этом консолидированная чистая прибыль увеличилась на 50% в годовом исчислении благодаря быстрому развитию услуг электронной коммерции и финтех-технологий. Совокупная аудитория экосистемы почти удвоилась в годовом исчислении и достигла 10,6 миллионов активных пользователей в месяц, или примерно 30% населения Узбекистана.

Подразделение электронной коммерции Uzum продемонстрировало почти четырехкратный рост GMV, поскольку онлайн-площадка Uzum Market еще больше укрепила свои позиции в качестве лидера электронной коммерции в стране. Объем продаж торговой площадки вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество заказов, обработанных торговой площадкой в первом полугодии 2024 года, выросло более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило более 8 миллионов, и в настоящее время на платформе работают более 10 000 продавцов. Заглядывая в будущее, компания планирует ввести в эксплуатацию первую очередь крупнейшего складского комплекса в Узбекистане (77 000 кв.м) к концу года для дальнейшего расширения рынка Uzum.

За этот период онлайн-сервис доставки еды Uzum Tezkor внес значительный вклад в развитие электронной коммерции Uzum. Всего за год своей работы Uzum Tezkor стала крупнейшей службой доставки внутри страны по географическому охвату, охватывающей восемь крупнейших городов страны. Сервис продолжает подключать новые рестораны, чтобы предложить клиентам растущий выбор вариантов доставки, и к концу этого периода на платформе будет работать 1690 ресторанов.

Компания продолжала уделять особое внимание прибыльности и разработке продуктов для своих финтех-компаний, в частности для цифрового Uzum Bank и сервиса рассрочки платежей Uzum Nasiya. В этом квартале Банк запустил услугу предварительного заказа фирменных виртуальных карт Visa с привлекательными условиями для узбекских потребителей и планирует активное внедрение продуктов онлайн-кредитования в течение следующих 12-18 месяцев, поскольку бизнес претерпевает стратегическую трансформацию в полноценный необанк с полным набором ежедневных банковских услуг.

Uzum Nasiya, удобный сервис рассрочки платежей для повседневных нужд, продемонстрировал рост TFV в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, а его кредитный портфель увеличился более чем вдвое. Число пользователей с утвержденными лимитами на конец 2 квартала 2024 года составило 2,8 миллиона, что на 27% больше, чем в 1 квартале 2024 года. Сервис также продемонстрировал сильную синергию с онлайн-маркетплейсом Uzum: в течение этого квартала более 55% заказов на Uzum Market были оплачены с помощью решения BNPL от Nasiya.

Весной 2024 года Uzum достигла оценки более 1 миллиарда долларов и стала первым технологическим лидером в Узбекистане, поставив страну в число наиболее динамичных рынков с высокими возможностями для развития электронной коммерции и финтех-услуг в мире. Компания закладывает технологическую основу для цифровизации экономики Узбекистана и намерена продолжать темпы роста, активно развивая собственную физическую и ИТ-инфраструктуру, а также плавно интегрируя свои услуги в экосистему Uzum.

Uzum – это цифровая экосистема и крупнейшая цифровая платформа в Узбекистане, предоставляющая услуги, охватывающие электронную коммерцию, экспресс-доставку, банковские услуги и финтех, а также развитие бизнеса. Ежемесячно услугами Uzum пользуются более 10 миллионов человек в Узбекистане, или почти треть населения страны.

После успешного раунда переговоров серии А в марте 2024 года Uzum стал первым технологическим единорогом в Узбекистане с капитализацией более 1 миллиарда долларов

В то время как Uzum сообщает о своем динамичном развитии, MBANK Кыргызстана также предпринял шаги к развитию. Ранее в этом месяце сингапурский поставщик международных платежных решений Thunes заключил стратегическое соглашение с MBANK, которое позволит последнему стать частью глобальной сети Thunes Direct.

В рамках этого сотрудничества и благодаря тому, что MBANK является членом сети Thunes, он сможет напрямую подключать предприятия и частных лиц в Кыргызстане к более чем 7 миллиардам мобильных кошельков и банковских счетов по всему миру, что позволит осуществлять платежи в режиме реального времени в более чем 130 странах и в 80 валютах.

Партнерство между Thunes и MBANK направлено на упрощение перевода денежных средств в Кыргызстан и из Кыргызстана обратно, при этом обе компании планируют предоставить местным лицензированным учреждениям и торговцам возможность совершать широкий спектр транзакций, включая платежи В2В, P2P, B2C и C2B. С помощью этих сервисов Thunes и MBANK стремятся облегчить различные услуги трансграничного характера, такие как платежи за обучение за рубежом, транзакции электронной коммерции и местный прием платежей в рамках gig economy.

Являясь партнером Thunes, MBANK намерен предоставить местным предприятиям и потребителям доступ к глобальной сети Thunes Direct, включая интеллектуальную платформу управления казначейством и инфраструктуру соответствия требованиям Fortress.

Кроме того, Thunes и Коммерческий банк Кыргызстана намерены расширить возможности своих платежных решений в других странах, включая Армению, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Молдову, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Китай. Этот шаг согласуется с более широкой миссией содействия росту этого региона, которая является центральной частью китайской инициативы “Один пояс, один путь”. /// nCa, 20 сентября 2024 г.