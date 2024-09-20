Центральная Азия объединяется для защиты школ от катастроф

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан провели на этой неделе двухдневное совещание министров в Алматы (Казахстан), чтобы подтвердить свою готовность обеспечить безопасность школ и защиту детей от стихийных бедствий.

Совещание министров, совместно организованное ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Управлением ООН по снижению риска стихийных бедствий (UNDRR), правительством Японии и Всемирным банком, объединило высокопоставленных представителей правительств, партнеров по развитию и экспертов в области образования. Основной темой обсуждения стал анализ прогресса в реализации Комплексной программы обеспечения безопасности в школах (КПОБШ) на 2022-2030 годы в Центральной Азии.

Участники обменялись передовым опытом и обсудили возможности скоординированных усилий по защите детей и учреждений образования от стихийных бедствий и климатических рисков.

«Школы должны обеспечивать безопасную среду обучения, где детям и их обучению ничего не угрожает», — сказал д-р Рашед Мустафа Сарвар, Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане.

«Эта встреча — возможность для стран вновь подтвердить свою приверженность защите образования детей и продвижению культуры безопасности и жизнестойкости в секторе образования».

Страны Центральной Азии сталкиваются с такими опасностями, как землетрясения, наводнения и экстремальные погодные явления, которые угрожают безопасности детей и непрерывному доступу к образованию.

Многие школы в регионе находятся в районах, подверженных стихийным бедствиям, с сопутствующей структурной уязвимостью, что подвергает их значительному риску. КПОБШпредоставляет стратегические рекомендации правительствам и партнерам по повышению безопасности школ, обеспечивая безопасный, справедливый и непрерывный доступ к качественному образованию для всех.

В ходе встречи участники проанализировали прогресс в области безопасности школ и жизнестойкости в секторе образования, обсудили необходимые улучшения в законодательстве и политике, а также выступили за обеспечение обучения в области климатических рисков и рисковстихийных бедствий. Также они призвали к увеличению инвестиций в укрепление школьной инфраструктуры и поощрение сотрудничества между странами Центральной Азии для решения общих проблем.

На мероприятии, состоявшемся за месяц до Международного дня по снижению риска бедствий, все страны вновь подтвердили свою приверженность реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, а также Целей в области Устойчивого Развития на период до 2030 года. Заинтересованные стороны будут работать вместе над созданием более безопасной и устойчивой инфраструктуры образования, способной противостоять стихийным и антропогенным катастрофам. ///nCa, 20 сентября 2024 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Казахстан)