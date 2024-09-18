В Ашхабаде прошла Молодежная конференция по вопросам изменения климата

16 сентября 2024 года Правительство Туркменистана в сотрудничестве с Офисом Постоянного координатора ООН, Программой развития ООН (ПРООН), Посольствами Азербайджанской Республики, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане и при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) провело финальную Национальную конференцию молодежи по вопросам изменения климата.

Мероприятие прошло в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и собрало молодых участников со всего региона для обсуждения актуальных экологических проблем и изучения возможностей участия молодежи в климатических акциях.

В работе конференции приняли участие почетные гости: Посол Азербайджанской Республики Гисмет Физули оглы Гезалов, Посол Великобритании Стивен Конлон, Посол ОАЭ Ахмед Аль Хамели, Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, директор программы «ЕС за зеленый Туркменистан» Каролина Милов, а также молодые послы ЦУР, экоактивисты, а также представители ПРООН, ЮНИСЕФ, ФАО, Европейского Союза, GIZ и специалисты министерств иностранных дел, образования и охраны окружающей среды Туркменистана.

Молодежная конференция по вопросам изменения климата, в которой приняли участие более 700 молодых людей со всего Туркменистана, была проведена в преддверии 19-й Конференции молодежи (COY19) и 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Целью конференции было повышение осведомленности молодого поколения об изменении климата, его влиянии на социально-экономическое развитие, экологическую устойчивость и биоразнообразие, а также разработка общих подходов к внедрению инновационных решений, способствующих адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.

В этом году конференция охватила и регионы Туркменистана. Так региональные встречи прошли в городах Дашогуз, Балканабат, Мары, Туркменабат и этрапе Безмеин города Ашхабада. Молодые послы ЦУР и экоактивисты встретились с молодежью, способствуя обмену идеями и предоставляя возможность наиболее активным участникам продемонстрировать свои проекты на итоговой конференции.

После церемонии открытия, где с приветственными словами обратились почётные гости Конференции началась работа первой сессии, на которой представители Озонового центра, выступили с презентацией посвященной Международному дню сохранения озонового слоя. Затем молодежные представители представили итоги конференций прошедших в велаятов.

В ходе второй сессии участники разделились на рабочие группы, каждая из которых обсуждала различные аспекты экологических вызовов и возможные пути их решения.

Эксперты и координаторы руководили дискуссиями, излагая цели и ожидаемые результаты каждой сессии. По итогам обсуждений каждая группа подготовила свои предложения для включения в предварительный вариант Молодежного заявления Туркменистана.

На заключительной сессии лидеры каждой рабочей группы представили свои предложения, которые были включены в предварительную версию Молодежной дорожной карты по климатическим действиям. Эти предложения войдут в окончательный вариант Молодежного заявления Туркменистана, которое будет представлено на COY19, а затем на COP29.

Конференция послужила важной платформой для расширения возможностей молодежи Туркменистана участвовать в процессах нацеленных на разрешение экологических вызовов. Итоговое Молодежное климатическое заявление отразит коллективное видение туркменской молодежи и внесет вклад в реализацию миссий РКИК ООН. ///МИД Туркменистана, 17 сентября 2024 г.