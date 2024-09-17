Посольство Кыргызстана в Туркменистане провело брифинг для дипломатов и СМИ

Посол Кыргызстана Азизбек Мадмаров провел брифинг для дипломатов и СМИ в Ашхабаде 16 сентября 2024 года.

В первой части брифинга он процитировал недавнее обращение Президента Садыра Жапарова к нации по случаю Дня независимости. Затем Посол рассказал о некоторых совместных ключевых проектах Кыргызстана со странами региона.

В конце брифинга глава дипмиссии ответил на несколько вопросов представителей СМИ.

Ниже приводим полную стенограмму брифинга:

Президент Садыр Жапаров: Мы – великий народ с сильным духом! Поэтому в знак уважения мы сегодня, в этот День Независимости, высоко поднимаем наш государственный флаг

«Мы – великий народ с сильным духом! Поэтому в знак уважения мы сегодня, в этот День Независимости, высоко поднимаем наш государственный флаг», – отметил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, 31 августа, поздравляя кыргызстанцев с Днем независимости страны, на торжественной церемонии поднятия государственного флага на центральной площади «Ала-Тоо» в г. Бишкек.

Текст выступления Главы государства (свободный перевод):

«Уважаемые соотечественники!

Почтенные аксакалы, принимающие участие в чествовании нашей независимости!

Дорогие гости, пришедшие отметить этот великий день нации!

Мы придерживаемся традиции торжественного празднования Дня независимости Кыргызской Республики, чтобы осознавать ценность свободы и самостоятельного развития, беречь их и достойно передавать следующим поколениям.

Мы преклоняемся перед героизмом наших предков, которые сражались за независимый и процветающий Кыргызстан, и чтим их память. Продолжение дела наших предков – это наш священный долг!

В знак выполнения этой миссии и в честь 100-летия создания Кара-Кыргызской автономной области, предшественницы современного Кыргызстана, мы подняли государственный флаг на высоту 100 метров в самом центре столицы нашей страны – города Бишкек.

Прежде всего, я сердечно поздравляю вас всех с великим днём нации – Днём независимости Кыргызской Республики!

Пусть наш суверенитет никогда не будет под угрозой! Пусть развитие Кыргызстана продолжает достигать новых высот, и наш красный флаг всегда гордо реет!

Дорогие сограждане!

Во времена походов наши предки, начиная с Манаса Великодушного, высоко поднимали свои красные знамёна и проливали кровь за независимость народа. Мы знаем это очень хорошо.

Сегодня, в мирное время, мы объединяемся под одним флагом ради целостности и единства Кыргызстана, чести и достоинства, а также новых успехов нашей страны, и продолжаем высоко поднимать красное знамя.

Таким образом, возвышение нашего красного флага, освещённого лучами солнца, символизирует, что мы независимый и единый народ, государство, идущие по пути развития, что нас узнают и признают на международной арене.

Имя Кыргызстана известно миру, и торжество нашего национального духа вновь проявилось на недавно прошедших 33-х Олимпийских играх. Наши сыновья и дочери, несущие в себе кровь наших героических предков, не уронили честь страны, и подняли наш красный флаг наравне с флагами ведущих стран мира.

Красное знамя, оставленное Манасом, и сегодня остаётся символом кыргызской государственности, единства всех кыргызстанцев и преданности Родине.

Сегодняшняя наша независимость – это результат крепкого единства и сплочённости, прежде всего, любви к Родине, проявленной Манасом Великодушным и нашими героическими предками, основателями нации столетней давности, а также последующими гражданами, посвятившими себя служению государству, героями, отдавшими жизни за каждый клочок земли, и нашими соотечественниками, сделавшими имя Кыргызстана известным всему миру.

Поэтому наше красное знамя и в будущем останется священным талисманом, который будет вести нас к новым победам и успехам на пути строительства процветающего Кыргызстана, усиливать патриотические чувства молодого поколения и повышать ответственность нашего народа перед Родиной.

Дорогие соотечественники!

Независимость для нас – священная ценность! Наши предки создали нацию, охраняли земли, создавали армию, отправляли своих послов за рубеж, и во все времена своего государственного развития бережно хранили красное знамя как главный символ.

Сегодня у нас есть наш родной язык, на котором создан величайший эпос «Манас», наша богатая традициями и обычаями национальная культура, наша глубокая история и, самое главное, молодёжь, которая несёт в себе духовное наследие наших предков способна ещё выше поднять наш красный флаг.

Мы – великий народ с сильным духом! Поэтому в знак уважения мы сегодня, в этот День Независимости, высоко поднимаем наш государственный флаг.

Уважаемые современники!

В годы независимости мы сталкивались с разными вызовами. Слепое копирование чужой культуры привело к появлению чуждых нашему менталитету и ценностям явлений.

В результате наши святые понятия были искажены, и наша страна ослабла. Несдержанную речь стали считать проявлением народной воли, анархию приняли за демократию, а свободу слова заменили сплетнями и слухами.

Люди с толстым кошельком создавали партии в своих интересах и участвовали в выборах. Даже сейчас есть те, кто утверждает, что Кыргызстан становится авторитарным государством, навязывая ложные пути и сбивая с толку.

Сегодня мы наблюдаем, как во всём мире, особенно в развитых демократических странах, растёт запрос на безопасность. Только система управления, адекватно реагирующая на вызовы и угрозы современности, может ответить на них на должном уровне.

Для этого вертикаль власти должна быть сильной и строгой. Лидеры должны быть справедливыми и ответственными перед Родиной. В противном случае будет трудно противостоять вызовам и угрозам времени.

Нахождение разумного баланса между демократией и управлением государством, между рынком и государственным регулированием, отказ от жизни по чужим правилам и забота о национальных интересах – это не авторитаризм. Это основа нашего независимого государства, которое мы сегодня укрепляем!

Суверенное государство, прежде всего, должно быть способно обеспечивать стабильность и безопасность своих граждан. Поэтому для нас первостепенной задачей является обеспечение всесторонней безопасности! Мы придаём этому большое значение!

Дорогие кыргызстанцы!

Сегодня мы уверенно говорим, что встали на путь строительства нового Кыргызстана.

Почему? Потому что, как в живом организме, все социальные, экономические и культурные сферы страны развиваются сбалансированно, что ускоряет наше всестороннее развитие, как птица, равномерно машущая обоими крыльями.

Всё это – результат наших правильных действий в области конституционной, бюджетно-налоговой, энергетической и других реформ, консолидации вертикали власти и укрепления верховенства закона.

Хочу выразить благодарность Парламенту, возглавляемому Нурланом Шакиевым, а также депутатам 7-го созыва. Вы поддерживаете наши важные решения, крупные проекты, реформы и законопроекты без задержек и пустых слов. Именно поэтому наша экономика, внутренняя и внешняя политика продвигаются быстро, создавая успехи.

Восстановлена историческая справедливость, месторождение «Кумтор» перешло в государственную собственность, фискальная политика взята под контроль, налогообложение и таможенные системы, составляющие основу государственного бюджета, приведены в порядок.

Благодаря нашей беспощадной борьбе с коррупцией, которая представляла большую угрозу для суверенитета, мы сумели повысить престиж наших учителей, ответственных за воспитание будущих поколений, и наших врачей, заботящихся о национальном здоровье, повысив их заработные платы.

Социальные объекты, такие как школы и больницы, начали расти повсеместно. Одновременно мы смогли поднять боеспособность нашей армии на должный уровень.

Это, хотя и кажется обычным явлением для государства, на самом деле проблемы, накопившиеся десятилетиями и не решавшиеся. В прошлом году объём ВВП страны превысил 1,2 триллиона сомов, а за первые 7 месяцев этого года он составил 677 миллиардов сомов, показывая рост нашей экономики на 8,7%. Ожидается, что к концу года консолидированный бюджет превысит 660 миллиардов сомов. Таким образом, мы достигли реального сектора экономики. В результате Кыргызстан стал страной, идущей по пути устойчивого развития и нашедшей своё место на международной арене.

Тем не менее, перед нами ещё стоят множество задач. За последние два года мы приступили к реализации крупных проектов, и наши большие дела постепенно начинают развиваться.

Если не учитывать строительство малых ГЭС, такие проекты как «Камбар-Ата-1» и строительство железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» стоят на переднем плане наших амбициозных и перспективных начинаний.

Это ясно демонстрирует, что Кыргызстан – страна с высокими амбициями, большими возможностями и широким будущим.

Сегодня мы достигли уровня, когда можем вступать в равноправные, взаимовыгодные отношения с другими развитыми государствами как суверенное государство.

Недавно я подписал Указ о восстановлении исторической справедливости, касающийся отцов-основателей современного Кыргызстана. Ранее вышел мой Указ о торжественном праздновании на государственном уровне 100-летия создания Кара-Кыргызской автономной области, ставшей основой современного Кыргызстана.

100-летие создания Кара-Кыргызской автономной области – это 100-летие современного Кыргызстана! Наши предки говорили: «Элүү жылда эл жаңы, жүз жылда жер жаңы» (за пятьдесят лет обновляется народ, за сто лет обновляется земля). Таким образом, последние сто лет стали периодом беспрецедентных изменений и национального стремления в истории Кыргызстана.

Как вы знаете, в честь 100-летия создания Кара-Кыргызской автономной области, что стало началом современной государственности, мы отмечаем сегодняшнее торжество под государственным флагом, поднятым на 100-метровую высоту. На фоне крупных перемен и роста, которые произошли в нашем обществе за последние 100 лет, мы уверенно вступаем в новые 100 лет.

Вот вчера мы открыли и ввели в эксплуатацию ряд объектов реального сектора и социальной сферы. Как вы могли заметить, в Кемине был открыт цементный завод «Терек-Таш», в Кадамжае – малые ГЭС «Исфайрам-1», в Ноокате – малые ГЭС «Курак-Тектир», в Ат-Баши – торгово-логистическая зона «Кара-Булак», мясокомбинат, в Нарыне – предприятие строительных материалов «Миң-Булак», в Жайылском районе – нефтеперерабатывающий завод «Джунда», в Кара-Балте – завод по производству золотых слитков, в Сузаке – нефтеперерабатывающий завод, а в Чаткале – фабрика по обогащению золота и многие другие производственные предприятия. Помимо этого, мы официально открыли новые школы, дополнительные здания к школам, детские сады, спортивные залы.

Все эти действия являются уверенными шагами по обеспечению экономической независимости суверенного Кыргызстана. Свобода слова, защита прав и свобод человека, государственная целостность и та самая экономическая самостоятельность составляют основу суверенитета.

Всё это – благополучие, процветание, богатство и священные ценности Кыргызстана! Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что в настоящее время мы строим новый Кыргызстан, который искренне стремится к развитию.

Дорогие соотечественники!

Жить в свободной и независимой стране – это великая удача!

Я убежден и верю, что благодаря усилиям, терпению и мудрости кыргызстанцев, сплоченных из множества этносов, с крепким единством, с уважением к традициям и дружбой, мы сможем достичь значительных успехов.

Мы обязательно достигнем нашей цели – превратить Кыргызстан в развитую и сильную страну, которую мы передадим будущим поколениям.

Да будет мир в нашей стране и благополучие нашему народу!

Пусть в нашем обществе царят единство и согласие!

Пусть красный флаг Кыргызстана вечно развевается!

Да поможет нам Всевышний, и пусть наша независимость будет благословенна!

[После цитирование речи Президента Кыргызстана, Посол затронул экономические аспекты]

Экономические показатели Кыргызской Республики за 2021-2024 гг

За последние годы экономический рост Кыргызстана демонстрирует исключительно устойчивое развитие – средний темп роста ВВП составил 7 %. Экономический рост обеспечен всеми секторами. В 2023 году был преодолен исторический рубеж — ВВП страны составил более 1 триллиона 229 млрд сомов (около 14 Млрд Долл, США), что значительно выше показателей предыдущих лет. Этот показатель в 2020 году был 639 млрд. Сом.

ВВП на душу населения составил почти 2 тыс. долл. США, тогда как в 2020 году он составлял всего 1 230 долл, США. Благодаря взвешенной денежно- кредитной политике инфляция замедлилась с 14,7 % в 2022 году до 7,3 % в 2023 году. Более того, на май 2024 года годовой показатель инфляции составил 4,4%. В результате фискальных реформ консолидированный бюджет государства за последние 3 года увеличился вдвое.

Справочно: по Национальному программу развития Кыргызской Республики до 2026 года принявшего Указом Президента Кыргызстана 2021 года поставлено задача: 1) обеспечение ежегодного темпа реального экономического роста в среднем на уровне 5%; 2) достижение ВВП на душу населения не менее 1 500 долларов США.

За последние два года Кыргызстан приступил к реализации крупных проектов, такие проекты как «Камбар-Ата-1» и строительство железной дороги «Китай- Кыргызстан-Узбекистан» стоят на переднем плане амбициозных наших и перспективных начинаний.

6 января 2024 года в Бишкеке министры трех стран Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана подписали дорожную карту по реализации строительства крупного в Центральной Азии Камбар-Атинской ГЭС-1. В первом квартале 2025 года завершается подготовительные работы.

6 июня 2024 года, подписано Соглашение между правительствами Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан».

За 3 года (2021-2023 г) завершено 1724 социальных объектов. Завершено строительство 106 объектов водоснабжения, 231 тыс. человек обеспечены чистой питьевой водой.

В этом году в рамках 100-летия со дня образования Кара-Кыргызской автономной области по всей республике будут открыты более 100 промышленных предприятий более 100 социальных объектов.

Строительство Камбаратинской ГЭС-1

Камбаратинская ГЭС-1 имеет ключевое значение для удовлетворения растущего спроса на энергию и повышения энергобезопасности в регионе.

«Камбаратинская ГЭС-1 находится у истоков ледников. Эффективная эксплуатация данной станции позволит накапливать и рационально использовать водные ресурсы Токтогульского водохранилища. У проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 широкие экономические, экологические, социальные выгоды и перспективы как для страны, так и для Центрально-Азиатского региона. Проект обеспечит Кыргызскую Республику и Центральную Азию чистой энергией с наименьшими затратами, что влечет за собой снижение расходов на энергетический переход в регионе. Выработка электроэнергии на ГЭСах снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу».

«Ключевые параметры проекта подчеркивают его региональную значимость. Станция расположена в верховьях реки Нарын. Установленная мощность станции 1 860 мегаватт со среднегодовой выработкой 5,6 млрд киловатт-час электроэнергии. Полезный объем водохранилища 2,870 млн. кубометров. Предварительная смета строительства составляет более 4 млрд долларов США.

Железная дорога

Железная дорога будет построена по комбинированному варианту маршрута Кашгар — Торугарт Макмал — Жалал-Абад — Андижан. Общая протяженность дороги — 486 км. От Кашгара (Китай) до станции Макмал (Кыргызстан) будет проложено 344 км железной дороги узкой колеёй 1435 (170 по территории КР), широкая колея 1520 мм свяжет Макмал и Жалал- Абад (142 км).

Уполномоченными организациями на строительство железной дороги являются:

— с китайской стороны — China Railway Intemational при государственной корпорации “Китайские железные дороги”;

– с кыргызской стороны — государственное предприятие “НК “Кыргыз Темир жолу”

– с узбекской стороны- акционерное общество «Узбекистон Темир Йуллари”.

Для строительства участка железной дороги на территории Кыргызской Республики три заявленные организации создадут Совместную проектную компанию. Доли в уставном капитале будут распределены следующим образом:

– уполномоченная организация китайской стороны или ее дочерняя холдинговая компания — 51%;

— уполномоченная организация кыргызской стороны — 24,5%;

– уполномоченная организация узбекской стороны — 24,5%.

Китайская железнодорожная компания, “Кыргыз Темир жолу” и «Узбекистон Темир Йуллари” внесут свой вклад в формирование уставного капитала проектной компании на указанные доли.

Общая стоимость проекта, возможно, составит около 8 миллиардов долларов, из которых участок через территорию Кыргызстана может обойтись примерно в 4,7 миллиарда долларов .

Грузопоток по маршруту может достичь 13,5 миллионов тонн к 2050 году.

После брифинга, представители СМИ задачи Послу вопросы:

Ответ на вопрос CAnews: Во всех реках у нас есть золото. Маленькие месторождения они осваиваются частными инвесторами. Главное у них есть социальная ответственность у этих предприятий. Социальная ответственность какая – он должен помогать этому селу. Дороги нужно сделать, построить детский сад, должны быть партнерские отношения между иностранными инвесторами и местными органами власти. Обязательно есть определённые обязательства. Во-первых, это экология, во-вторых – социальная ответственность. Первое время наше население не понимало – зачем они осваивают наши месторождения. Но когда объясняем, что это делается для блага, это рабочие места, это налоги, это бюджет страны. Из 100 предприятий, мы сорок запустили – это небольшие предприятия.

Газета «Нейтральный Туркменистан»: В связи с такими значительными переменами в социально-экономическом развитии вашей республики, какие новые приоритетные направления вы видите в развитии туркмено-кыргызских отношений?

Ответ: В 2021 году, когда наш Президент избрался, он один из первых визитов совершил в Туркменистан, и в 2021 году он трижды побывал в Туркменистане – с официальным визитом, потом на консультативной встрече глав государств [Центральной Азии], потом был саммит глав государств ОЭС. То есть благодаря этим визитам на сегодняшний день между нашими лидерами установлен доверительный, дружественный диалог. Они находятся в постоянном контакте.

В 2022 году Президент Туркменистана побывал у нас Иссык-Куле на консультативной встрече глав государств. И в прошлом году он побывал на Совете глав государств СНГ и тогда он встретился с Президентом Кыргызстана.

На сегодняшний день у нас новый этап стратегического сотрудничества.

Мы сейчас работаем над такими направлениями, как электроэнергетика, транспорт. По транспорту – через Туркменистан мы ездим в Иран, Европу. Через нас вы скоро будете ездить в Китай. Очень хорошо у нас развивается торговля. В Кыргызстане пользуется спросом текстильная продукция из Туркменистана, томаты. Более 80 % томатов в Кыргызстане – туркменские.

Из Кыргызстана идут сельскохозяйственные товары. Сейчас есть хорошая возможность открывать новые направления.

В разработке у нас находится 18 соглашений. Они касаются таможенных, ветеринарных вопросов, взаимной защиты инвестиций.

Недавно Туркменистан посетил замминистра экономики на инвестиционном форуме. Он провел очень много встреч.

nCa: Из каких стран и в каком объеме Кыргызстан получает природный газ?

Ответ: Кыргызстан получает природный газ в основном из России, частично из Узбекистана и Казахстана. У нас этого газа не хватает, потому что у нас есть планы по газификации многих сёл, и во-вторых, мы хотим наши ТЭЦ перевести на газ. Они у нас работают на угле. Мы хотим построить несколько теплостанций именно на газе.

nCa: Туркменские газ когда может получать Кыргызстан и как?

Ответ: Переговоры идут. К сожалению у нас нет трубопровода. Если бы была прямая труба, Туркменистан готов поставлять нам газ до границы. Туркменским руководством было заявлено, что в первую очередь они готовы обеспечить близлежащих братьев. На сегодняшний день газопровода нет. Но мы ведем переговоры. В любом случае, газ – это энергетика. Он нам нужен.

CAnews: На нашей прошлой встрече вы комментировали один момент, что Кыргызстан прилагает усилия, чтобы какая-то часть четвертой ветки газопровода в Китай, прошла через Кыргызстан. Планируются ли усилия?

Ответ: Во-первых, четвертая ветка на повестке дня. Насколько известно, эксперты Китая и Туркменистана ведут переговоры по ветке D. Она пролегает через Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай. Маршрут уже закреплен. В каждой республике, насколько мне известно, вопросы по проведению части этих работ, уже решены. Основной поставщик газа Туркменистан и получатель газа Китай ведут переговоры. Думаю, что толчок в этом вопросе будет в начале года. Надеюсь, что этот проект будет работать. ///nCa, 17 сентября 2024 г.