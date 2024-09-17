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ОАЭ и Туркменистан обсуждают сотрудничество в сфере образования и науки

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12 сентября в Туркменском государственном университете имени Махтумкули состоялась встреча Посла ОАЭ в Туркменистане Ахмеда Аль Хамели с ректором вуза Оразгельды Овезсахедовым.

В ходе конструктивного диалога стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области науки и образования.

Посол ОАЭ подчеркнул важность дружественных отношений между двумя странами и выразил готовность к расширению взаимодействия в различных сферах, включая образование и науку. Особое внимание было уделено возможностям сотрудничества между высшими учебными заведениями двух государств. В частности, посол отметил, что вузы ОАЭ открыты для партнерства с Туркменским государственным университетом имени Махтумкули.

Кроме того, дипломат подчеркнул стремление ОАЭ поделиться своим опытом в области развития искусственного интеллекта с дружественными странами.

Ректор ТГУ О.Овезсахедов, в свою очередь, отметил, что укрепление связей в научно-образовательной сфере является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана. Он выразил благодарность послу за предложение о расширении сотрудничества с высшими учебными заведениями ОАЭ.///nCa, 17 сентября 2024 г.

 

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