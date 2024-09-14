Укрепление культурных связей: общеобразовательная школа в Ашхабаде получила учебную литературу от Посольства Кореи

В рамках укрепления культурных связей между Туркменистаном и Республикой Корея, 13 сентября 2024 г. Посольство Кореи в Туркменистане передало в дар общеобразовательной школе №88 города Ашхабада учебные пособия по изучению корейского языка.

В торжественной церемонии передачи книг приняли участие Второй секретарь Посольства г-жа Че Минкёнг, директор школы Арслан Ябанов и преподаватели корейского языка. Школа №88 является одним из образовательных учреждений Туркменистана, где активно ведется преподавание корейского языка.

Переданные учебники позволят расширить языковые навыки по таким направлениям, включая аудирование, письмо и чтение.

Всего школа получила 242 учебника, которые станут незаменимым подспорьем для учителей в учебном процессе. Учебная литература также поможет юным туркменистанцам более эффективно осваивать корейский язык и глубже изучать корейскую культуру.

Ранее, 165 книг на корейском языке были преподнесены Посольством кафедре корейского языка Туркменского национального института мировых языков имени Д. Азади. ///nCa, 14 сентября 2024