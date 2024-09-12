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Посольство Кореи подарило книги на корейском языке кафедре корейского языка Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади

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В четверг, 12 сентября 2024 года, Посольство Республики Корея в Туркменистане передало в дар кафедре корейского языка Туркменского национального института мировых языков имени Д. Азади около 165 книг на корейском языке.

Коллекция книг охватывает широкий спектр тем. В них можно найти материалы об особенностях разговорной речи, аудировании, письме и чтении. Книги предназначены для студентов с различным уровнем владения языком. На церемонии передачи присутствовала г-жа Минкьюнг Чэ, 2-й секретарь Посольства Республики Корея в Туркменистане, а также представители Института.

Этот щедрый подарок является частью постоянных усилий Республики Корея по продвижению корейской культуры и языкового образования за рубежом. Данное событие подчеркивает твердую приверженность поддержке развития образования в Туркменистане, особенно в области изучения иностранных языков.

Инициатива посольства направлена не только на предоставление необходимых ресурсов для изучающих язык, но и на углубление культурного взаимопонимания между двумя народами.

Обе стороны выразили надежду на продолжение сотрудничества, наметив планы дальнейших культурных и образовательных обменов. Ожидается, что эти усилия внесут значительный вклад в укрепление взаимопонимания и развитие дипломатических и образовательных связей, что сыграет ключевую роль в более широком развитии академических возможностей в Туркменистане. ///nCa, 12 сентября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Республики Корея в Туркменистане)

 

 

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