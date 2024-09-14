Турция: Присоединяйтесь к Празднику Сбора Винограда на Прекрасном Острове Бозджаада

Бозджаада – один из самых очаровательных островов Эгейского моря, известный своими чистейшими пляжами, уникальным образом жизни и великолепной кухней. Но помимо этого, остров является частью восхитительных винных маршрутов Турции. Узкие улочки, свежий воздух и знаменитые холодные воды Бозджаады привлекают сюда туристов, но настоящим событием становится ежегодный Фестиваль сбора винограда, который проводится в сентябре. Этот фестиваль, посвящённый вековой традиции виноделия острова, предлагает незабываемые туры по виноградникам, концерты, ярмарки с ремесленными изделиями, выставки и дискуссии. Всё это делает фестиваль событием, которое нельзя пропустить!

Долголетняя традиция виноделия

Остров Бозджаада, окружённый северными ветрами и наделённый природными дарами, испокон веков является идеальным местом для выращивания винограда. Его история виноделия насчитывает более 3000 лет и восходит к античным временам, что подтверждается не только древними монетами с изображениями виноградных лоз, но и упоминаниями в литературных источниках, таких как «Илиада» Гомера. Уникальные климатические условия и плодородные земли Бозджаады способствуют выращиванию множества сортов винограда, включая Папазкарасı, Карасакıз и Совиньон Блан. Но особенно ценятся четыре эндемичных сорта острова: Кунтра и Каралахна (красные сорта) и Чавуш и Василаки (белые сорта), придающие местным винам неповторимый вкус. Новое поколение виноделов Бозджаады продолжает традиции, создавая изысканные и сбалансированные вина, сохраняющие характер острова.

Глоток Эгейского моря: праздник урожая

Фестиваль сбора винограда на Бозджааде — это настоящий праздник, на который каждый год в сентябре съезжаются как местные жители, так и винные гурманы. Все начинается с символического сбора урожая, который организуют местные виноделы на своих виноградниках. Посетители отправляются в виноградники на тракторах, а собранный виноград по старинной традиции доставляют в центр острова на лошадях, осликах и маленьких тракторах «пыр пыр». В рамках фестиваля кооператив виноградарей Бозджаады ежедневно с 10:00 до 18:00 проводит двухчасовые туры, где участники могут лично понаблюдать за процессом сбора винограда. Во время тура звучит живая музыка на кларнете и дарбуке, создавая атмосферу настоящего праздника.

Это не только возможность попробовать разные вина, произведённые на острове, но и насладиться ароматами и вкусами, отражающими уникальный терруар Бозджаады. От свежих белых до насыщенных красных – каждая дегустация передаёт душу острова и его неповторимый характер.

Откройте для себя чудеса острова

Бозджаада – это не только винодельческий рай, но и место, которое подарит незабываемые впечатления каждому гостю. Остров встречает вас величественным замком Бозджаада, который возвышается над гаванью. С его стен открывается захватывающий вид на остров и окружающее море. Отправляйтесь на прогулку по живописному порту, где расположены уникальные рестораны и кафе, каждые со своей историей. Обязательно посетите музей Бозджаады, монастырь Айязма и церковь Девы Марии. На закате вас ждет романтичная прогулка к маяку Поленте, откуда открываются волшебные виды.

Гастрономические удовольствия на острове заслуживают отдельного внимания. Обязательно попробуйте местные травы и джемы, испечённые миндальные печенья и необычное лавандовое мороженое. Насладитесь блюдами из свежайших морепродуктов и овощей, приправленных региональными оливковыми маслами. Сарган, морской окунь, осьминог, кальмары и креветки – на Бозджааде каждая трапеза превращается в кулинарное приключение.

Присоединяйтесь к празднику сбора винограда и откройте для себя всю магию Бозджаады – от её древних традиций до уникальных вин и кулинарных шедевров! ///nCa, 14 сентября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)