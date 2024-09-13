ЮНКТАД призывает к разработке стратегий для смягчения растущего воздействия цифровой экономики на окружающую среду

Цифровая экономика, важнейшей частью которой является электронная торговля, распространяется с головокружительной скоростью. Каждая страна хочет приобщиться к электронной торговле как можно скорее, и из-за быстрого развития технологий, которые определяют цифровую экономику и управляют ею, этот поиск будет продолжаться еще довольно долгое время. — На данный момент цифровая экономика – это одновременно и путешествие, и пункт назначения.

ЮНКТАД (Организация Объединенных Наций по торговле и развитию) выступила с предупреждением, призвав к разработке устойчивых и справедливых стратегий для смягчения растущего воздействия цифровой экономики на окружающую среду.

В докладе о цифровой экономике за 2024 год, опубликованном ЮНКТАД в июле 2024 года, анализируется растущее воздействие на окружающую среду расширяющейся цифровой экономики в мире

Доклад ЮНКТАД о цифровой экономике за 2024 год

https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2024

Пресс–релиз – Организация Объединенных Наций по торговле и развитию призывает к разработке устойчивых и справедливых стратегий для смягчения растущего воздействия цифровой экономики на окружающую среду

https://unctad.org/press-material/un-trade-and-development-calls-sustainable-and-equitable-strategies-mitigate-digital

Отчет изобилует инфографикой, освещающей различные аспекты взаимодействия цифровой экономики с окружающей средой. Важно ознакомиться с отчетом по ссылке, указанной выше.

Ниже приводится слегка сокращенная версия пресс-релиза ЮНКТАД:

Доклад о цифровой экономике за 2024 год проливает свет на значительное воздействие глобального цифрового сектора на окружающую среду и непропорционально большое бремя, которое несут развивающиеся страны. В этом подробном отчете подчеркивается, что, хотя цифровизация стимулирует глобальный экономический рост и открывает уникальные возможности для развивающихся стран, ее экологические последствия становятся все более серьезными. Развивающиеся страны по-прежнему неравномерно страдают как в экономическом, так и в экологическом плане из-за существующего разрыва в цифровых технологиях и уровне развития, но у них есть потенциал использовать этот цифровой сдвиг для стимулирования развития.

В отчете подчеркивается настоятельная необходимость снижения экологических издержек, связанных с быстрой цифровой трансформацией. Основные проблемы включают в себя истощение запасов сырья для цифровых и низкоуглеродных технологий, рост потребления воды и энергии и растущую проблему отходов, связанных с цифровизацией. По мере того как цифровизация развивается беспрецедентными темпами, понимание ее связи с экологической устойчивостью становится все более важным.

Развивающиеся страны несут бремя, но не получают выгод. Ситуация может измениться.

Развивающиеся страны играют ключевую роль в глобальной цепочке поставок полезных ископаемых и металлов с переходной экономикой, которые сконцентрированы в нескольких регионах. Огромные запасы полезных ископаемых в Африке, необходимые для глобального перехода к низкоуглеродным и цифровым технологиям, включают кобальт, медь и литий, которые имеют решающее значение для устойчивого энергетического будущего. Континент обладает значительными запасами: 55% мирового объема кобальта, 47,65% марганца, 21,6% природного графита, 5,9% меди, 5,6% никеля и 1% лития.

По данным Всемирного банка, к 2050 году спрос на полезные ископаемые, необходимые для цифровизации, такие как графит, литий и кобальт, может вырасти на 500%. Возросший спрос открывает возможности для развития богатых ресурсами развивающихся стран, если они смогут повысить ценность добываемых полезных ископаемых, эффективно использовать вырученные средства и диверсифицировать производственно-сбытовую цепочку и другие секторы.

Растущий мировой спрос на экологически чистую энергетику уже стимулирует приток прямых иностранных инвестиций в Латинскую Америку, на долю которых за последние два года приходится 23% стоимости новых проектов в регионе.

Воздействие цифровой экономики на окружающую среду; стремительный рост потребления энергии и воды, растущие цифровые отходы

Сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) оказывает значительное воздействие на окружающую среду, охватывая весь жизненный цикл цифровых устройств и инфраструктуры – от добычи и обработки сырья до производства, распространения, использования и утилизации. Этот процесс потребляет огромное количество полезных ископаемых, энергии и воды, что в значительной степени способствует выбросам парниковых газов и загрязнению окружающей среды.

Особую озабоченность вызывает развитие искусственного интеллекта и майнинга криптовалют. Например, в период с 2015 по 2023 год глобальное потребление энергии при майнинге биткоинов увеличилось примерно в 34 раза, достигнув, по оценкам, 121 ТВтч. В период с 2018 по 2022 год потребление электроэнергии 13 крупными операторами центров обработки данных увеличилось более чем в два раза, что подчеркивает настоятельную необходимость решения проблем, связанных с потреблением энергии и воды этими технологиями.

Сфера электронной коммерции стремительно развивается, число онлайн-покупателей выросло с менее чем 100 миллионов в 2000 году до 2,3 миллиарда в 2021 году. Это увеличение привело к увеличению количества отходов, связанных с цифровыми технологиями, на 30% в период с 2010 по 2022 год, достигнув 10,5 миллионов тонн во всем мире. Неадекватное обращение с цифровыми отходами и их утилизация усугубляют экологическое неравенство, оказывая непропорциональное воздействие на развивающиеся страны.

ЮНКТАД призывает к стратегическому сдвигу в сторону устойчивой и всеохватывающей цифровизации

ЮНКТАД выступает за инновационные бизнес-модели и эффективную политику для повышения устойчивости цифрового роста. Ключевые рекомендации включают в себя:

• Внедрение моделей экономики замкнутого цикла: уделение приоритетного внимания переработке, повторному использованию и восстановлению цифровых материалов для сокращения отходов и воздействия на окружающую среду.

• Оптимизация использования ресурсов: Разработка стратегий для более эффективного использования сырья и сокращения общего потребления.

• Усиление регулирования: Обеспечение соблюдения более строгих экологических стандартов и предписаний для уменьшения воздействия цифровых технологий на окружающую среду.

• Инвестирование в возобновляемые источники энергии: содействие исследованиям и разработке энергоэффективных технологий и устойчивой цифровой практики.

• Содействие международному сотрудничеству: Содействие сотрудничеству между странами для обеспечения равного доступа к цифровым технологиям и ресурсам и решения проблемы глобального характера цифровых отходов и извлечения ресурсов.

Призыв к глобальному сотрудничеству

ЮНКТАД настоятельно призывает международное сообщество проводить комплексную политику, способствующую созданию цифровой экономики замкнутого цикла, минимизации воздействия на окружающую среду и преодолению цифрового разрыва. Большинство развивающихся стран нуждаются в дальнейшей цифровизации для эффективного участия в глобальной экономике. Незамедлительные и скоординированные усилия правительств, лидеров отрасли и гражданского общества необходимы для устойчивого и инклюзивного цифрового развития. С этой целью могут быть использованы текущие обсуждения Глобального цифрового договоре и предстоящий обзор результатов Всемирного саммита по информационному обществу за 20 лет.

В докладе подчеркивается необходимость интеграции цифровой и экологической политики и содержится призыв к срочным и решительным действиям для обеспечения справедливой и экологически ответственной цифровой экономики. Этот подход направлен на то, чтобы позволить странам воспользоваться возможностями, которые предоставляет цифровая экономика, защищая при этом интересы и благополучие нынешнего и будущих поколений.

Ключевые цифры для понимания воздействия цифровой экономики на окружающую среду

• По оценкам, в 2020 году в секторе ИКТ будет выделено от 69 до 1,6 гигатонн CO2, что составляет 1,5-3,2% глобальных выбросов парниковых газов.

• Для производства компьютера весом 2 кг требуется около 800 кг сырья.

• Спрос на такие важные минералы, как графит, литий и кобальт, может вырасти на 500% к 2050 году.

• В 2022 году центры обработки данных потребляли 460 ТВтч электроэнергии, и ожидается, что к 2026 году потребление удвоится.

• Количество отходов, связанных с цифровыми технологиями, увеличилось на 30% в период с 2010 по 2022 год, достигнув 10,5 млн тонн по всему миру.

• В развитых странах на одного человека приходится 25 кг цифровых отходов, по сравнению с менее чем 1 кг в развивающихся странах и всего 0,21 кг в наименее развитых странах (НРС).

• В 2022 году во всем мире было официально собрано только 24% цифровых отходов, в то время как в развивающихся странах этот показатель составлял всего 7,5%.

• С 2001 по 2022 год количество полупроводниковых устройств увеличилось в четыре раза, при этом ожидается, что охват 5G увеличится с 25% в 2021 году до 85% к 2028 году.

• По прогнозам, количество устройств Интернета вещей (IoT) вырастет с 16 миллиардов в 2023 году до 39 миллиардов к 2029 году.

• Объем продаж в сфере электронной коммерции вырос с 17 трлн долларов в 2016 году до 27 трлн долларов в 2022 году в 43 странах. /// nCa, 13 сентября 2024 г.