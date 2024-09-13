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Торговый центр «Цзянсу – Центральная Азия» облегчит доступ для центральноазиатской продукции на китайский рынок

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12 сентября в китайском городе Нанкин провинции Цзянсу состоялось открытие торгового центра «Центральная Азия – Цзянсу». Многоэтажный Центр представляет собой многофункциональную платформу для размещения и работы компаний стран Центральной Азии, сообщает министерство торговли и интеграции Казахстана.

На церемонии открытия Центра гостям презентован выставочный павильон с экспортной продукцией Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана.

«Сегодня на этой площадке свою продукцию представили около 50 казахстанских компаний. Это позволит покупателям лично ознакомиться с казахстанской продукцией. Конечно, будет возможность увеличить товарооборот с Китаем, представляя свою продукцию на этой площадке», – сказал министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев.

За час на площадке Центра казахстанская пищевая продукция на e-com платформе Douying в режиме реального времени была продана на сумму $15 тыс.

Курировать центр будут Национальный институт в области развития и продвижения несырьевого экспорта QazTrade и компания SOHO. Jiangsu SOHO International Group Corp – крупная государственная предпринимательская группа Китая, принадлежащая провинции Цзянсу. В состав компании входит более 380 предприятий.

Функционирование Центра в регионе Цзянсу за счет развитой инфраструктуры облегчит доступ на рынок Китая и, в свою очередь, будет способствовать обеспечению потребностей пяти стран Центральной Азии, расположенных вдоль «Пояса и пути».

Аналогичный мультифункциональный центр может появиться в будущем и в Астане.

В среднем ежегодно Цзянсу импортирует продукцию на сумму более 266,8 млрд. долл. США, в основном это промышленные и сельскохозяйственные товары. ///nCa, 13 сентября 2024 г.

 

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