TIF 2024: Кыргызстан и Туркменистан договорились провести онлайн-встречи профильных ведомств для укрепления бизнес-связей – Почтовые службы двух стран заключили соглашение

Заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Назарбек Малаев принял участие в Инвестиционном форуме Туркменистана TIF 2024, который состоялся 10-11 сентября 2024 года в Ашхабаде.

В рамках данного Форума при содействии Посольства Кыргызстана в Туркменистане состоялись встречи заместителя министра экономики и коммерции Назарбека Малаева с генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамедхан Чакыевым, заместителем министра финансов и экономики Бабанияз Ялаковым, заместителем министра энергетики Сердар Сапаровым, председателем ГК «Туркменнебит» Гуванч Агаджановым и начальником отдела международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Атагельды Халджановым, сообщает министерство экономики и коммерции.

В ходе встреч обсужден широкий круг вопросов кыргызско-туркменского сотрудничества, включая взаимодействие в области торговли, энергетики, промышленности, инвестиций, транспорта и др.

Стороны отметили необходимость активизации работы по упрощению процедур торговли и транзита, а также принятия практических мер по повышению потенциала для увеличения товарооборота и созданию благоприятных условий для грузоперевозчиков при транзите товаров.

При этом, в целях улучшения условий для бизнеса двух стран, стороны договорились провести ряд онлайн совещаний с участием профильных министерств и ведомств для рассмотрения и внедрения механизмов унификации сборов транспортных, транзитных, визовых сборов, упрощения процедур экспортных, импортных и транзитных операций, получения виз грузоперевозчиками и увеличения сроков действия виз до 1 года.

Также, в целях стимулирования бизнеса к реализации совместных проектов, Стороны договорились усилить работу по вопросам создания совместного инвестиционного фонда развития, реализации проекта по строительству на территории Кыргызстана Делового центра «Туркменистан» и курортно-рекреационного объекта.

Кроме того, Стороны обсудили вопросы экспорта из Туркменистана в Кыргызстан электроэнергии и нефтепродуктов.

Новый этап кыргызско-туркменского почтового сотрудничества: подписано стратегическое соглашение

11 сентября был сделан важный шаг в развитии почтовых услуг и логистики между Кыргызстаном и Туркменистаном. Генеральный директор ОАО «Кыргыз почтасы» Марат Черикчиев провёл онлайн-беседу с генеральным директором Компании почтовой связи «Туркменпочта» Сердаром Оввадовым, в ходе которой стороны подписали соглашение о долгосрочном стратегическом партнёрстве, сообщает пресс-служба «Кыргыз почтасы».

Цель данного соглашения заключается в установлении стабильных и взаимовыгодных отношений в сфере логистики почтовых отправлений и электронной коммерции. Особое внимание уделяется созданию бесшовной логистической цепочки между КНР, Кыргызстаном и Туркменистаном с возможностью использования логистического комплекса с выходом на порт Туркменбаши.

Генеральный директор ОАО «Кыргыз почтасы» Марат Черикчиев отметил, что подписание данного соглашения не только укрепляет связи между двумя почтовыми операторами, но и открывает путь к созданию более эффективных и доступных почтовых услуг для граждан Кыргызстана и Туркменистана. Улучшение логистики и ускорение доставки почтовых отправлений являются ключевыми аспектами этого сотрудничества, что, несомненно, окажет положительное влияние как на экономику, так и на повседневную жизнь населения обеих стран.

Кроме того, соглашение способствует более тесному взаимодействию между бизнесом и обществом в обеих странах. Оно открывает новые возможности для развития электронной коммерции, обмена опытом и технологий, что в конечном итоге будет способствовать укреплению экономической и социальной инфраструктуры. ///nCa, 13 сентября 2024 г.