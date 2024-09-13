РЦПДЦА совместно организовал Региональную конференцию и учебный курс в рамках Сети раннего оповещения по борьбе с терроризмом для Центральной Азии

10-12 сентября 2024 года Региональный Центр по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии, Контртеррористическим Управлением Организации Объединенных Наций (UNOCT), Управление по обеспечению законности и безопасности (OROLSI) при поддержке Целевого фонда ООН для мира и развития (UNPDF) и правительств Узбекистана и Туркменистана организовали региональную конференцию в рамках Сети раннего оповещения по борьбе с терроризмом для Центральной Азии и учебный курс по повышению устойчивости местных сообществ к экстремистским идеологиям в Ташкенте.

Инициатива Сети раннего оповещения, разработанная в 2021 году, направлена на активизацию и систематизацию обмена информацией и координацию работы различных национальных и региональных структур, действующих в Центральной Азии и занимающихся вопросами безопасности, в том числе связанными с Афганистаном.

Участники имели возможность обменяться информацией о последних тенденциях и событиях в области безопасности в регионе, а также об усилиях государственных органов и неправительственных организаций по борьбе с угрозами радикализации в обществе. Помимо Центральной Азии, была представлена информация о текущей ситуации в Афганистане и о том, как Афганистан как фактор влияет на стабильность в регионе в целом.

Учебный курс был посвящен потребностям и возможностям сообществ выявлять риски и неопределенности, реагировать на них и отслеживать их. Он включал в себя такие элементы, как наращивание потенциала, расширение прав и возможностей и создание сетей, а также сбор и анализ качественных и количественных данных. Перед участниками была поставлена задача разработать планы действий для сообществ по выявлению и предотвращению рисков, связанных с безопасностью.

В конференции и тренинге приняли участие около 50 представителей государственных учреждений и организаций гражданского общества всех пяти государств Центральной Азии, а также независимые эксперты. Кроме того, на форуме присутствовали региональные партнеры и представители Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА), Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), Комитетов Совета Безопасности ООН по санкциям, учрежденные резолюциями 1267/1989/2253 и 1988 годов, Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ), Региональной антитеррористической структуры ШОС, других структур ООН.

Данная конференция и учебный курс были организованы в рамках совместного проекта UNOCT/РЦПДЦА ООН “На пути к комплексной реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии – фаза IV” и основаны на Совместном плане действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии. Они были разработаны на основе итогов предыдущих совещаний, организованных на национальном и региональном уровнях в 2022 и 2023 годах. ///РЦПДЦА, 12 сентября 2024 г.