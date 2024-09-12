IRU и Туркменистан провели переговоры о приоритетах в области автомобильного транспорта

Туркменистан может продолжать развивать свой сектор автомобильного транспорта, сочетая развитие “жесткой” и “мягкой” инфраструктуры. Дорожная карта, обсуждаемая IRU и Туркменистаном, может способствовать дальнейшей оптимизации усилий.

На встречах с заместителем Председателя Кабинета министров и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Мамметханом Чакиевым в Ашхабаде Генеральный секретарь Международного Союза Автомобильного Транспорта (IRU) Умберто де Претто высоко оценил инвестиции Туркменистана в дорожно-транспортную инфраструктуру.

Умберто де Претто также отметил усилия Туркменистана по развитию “мягкой инфраструктуры”, гармонизированных механизмов, поддерживающих процедуры, необходимые для эффективной торговли.

Некоторые из заметных достижений Туркменистана в области “мягкой” и “жесткой” инфраструктуры включают обеспечение безопасных перевозок МДП с помощью предварительной информирования о грузе и выделенные полосы на десяти ключевых пограничных переходах. Такие примеры сочетания “жесткой” и “мягкой” инфраструктуры повышают безопасность транзита. Кроме того, Туркменистан, как и все другие страны Центральной Азии, в настоящее время находится на пути к полной цифровизации перевозок МДП с помощью eTIR.

Генеральный секретарь IRU, министр иностранных дел Туркменистана и генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций также договорились о разработке дорожной карты для развития автомобильного транспорта в Туркменистане и повышения привлекательности страны для торговли и транзита.

Встречи завершились обсуждением планов проведения Всемирного дня устойчивого транспорта в 2024 году. Туркменистан сыграл ключевую роль в учреждении Всемирного дня устойчивого транспорта и принятии резолюции ООН.

IRU также продвигает “дорожную карту” по декарбонизации отрасли – “Зеленый договор”, в котором изложен наиболее эффективный способ достижения углеродной нейтральности к 2050 году с акцентом на доступные меры, которые могут быть приняты прямо сейчас. ///nCa, 12 сентября 2024 г.