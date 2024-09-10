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TIF 2024: Фоторепортаж с открытия Инвестиционного Форума Туркменистана 2024

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В Ашхабаде проходит Инвестиционный форум Туркменистана (TIF 2024), организованный Министерством финансов и экономики Туркменистана, Министерством иностранных дел Туркменистана и Торгово-промышленной палатой.

Первый день Форума оказался достаточно насыщенным и состоял из семи сессий и двух параллельных мероприятий.

Так, на сессиях были обсуждены следующие темы:  

  • Экономическое развитие и инвестиционный потенциал Туркменистана
  • Государственно-частное партнерство: драйвер привлечения инвестиций в экономику страны
  • Цифровая трансформация в интересах устойчивого развития
  • Диверсификация экономики Туркменистана. Подготовка профессиональных кадров в условиях инновационного развития страны.
  • Развитие зеленой экономики – фактор улучшения экологии региона
  • Транспортная связанность и устойчивость: инвестиционные проекты в области транспорта и коммуникаций
  • Развитие умного сельского хозяйства и отраслей его переработки, эффективное использование воды

Параллельные мероприятия, организованные совместно с ООН и международными институтами, были посвящены темам: «Формирование национальных механизмов финансирования Целей Устойчивого Развития» и «Развитие циркулярной экономики».

Среди партнеров и участников форума – инвесторы с солидной историей деятельности на туркменском рынке – это Hyundai Corporation, Sumitomo Corporation, Çalik Holding, John Deere, Daewoo E&C, Petronas, Huawei, Nokia Solutions and Networks OY, Mitsubishi Corporation, CLAAS и др.

11 сентября форум продолжит свою работу.///nCa, 10 сентября 2024 г.

Фотоотчет с открытия форума:

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