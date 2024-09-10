TIF 2024: Частный сектор – ключ к процветанию Туркменистана

Вторая сессия Инвестиционного форума Туркменистана TIF 2024, стартовавшего в Ашхабаде, 10 сентября, была посвящена теме «Государственно-частное партнерство: драйвер привлечения Инвестиций в экономику страны». Нокергулы Атагулыев, Председатель Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, рассказал о развитии предпринимательства в стране и об основных проектах, реализуемых в стране в формате ГЧП.

Ниже приводим ключевые пункты его выступления:

Благодаря постоянной поддержке правительства доля частного сектора в ВВП в Туркменистане увеличивается с каждым годом и достигла уровня более 70 процентов, без учета топливно-энергетический сектор.

Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана был создан в 2008 году по инициативе Президента Туркменистана и в настоящее время осуществляет свою деятельность в таких важных сферах туркменской экономики, как промышленный сектор, химическая, текстильная и пищевая промышленность, производство строительных материалов, сельское хозяйство, торговля, транспорт и логистика.

Это крупнейшая неправительственная организация, объединяющая около 29 тысяч частных предпринимателей, малых и средних предприятий.

О налоговых льготах: Туркменские предприниматели не облагаются налогом на добавленную стоимость, а налог с оборота для малых и средних предприятий и физических лиц составляет всего 2 %. Налог на прибыль для крупного бизнеса также остается ниже 8 % от прибыли. Производители сельскохозяйственной продукции освобождены от всех налогов в Туркменистане.

Земельные участки предоставляются в долгосрочное и льготное пользование – сельскохозяйственные участки предоставляются в аренду сроком на 99 лет, а под строительство промышленных объектов – на 39 лет.

География экспортных рынков туркменских предпринимателей расширяется с каждым годом и сегодня включает около 50 стран мира.

В настоящее время ведутся работы по созданию новых промышленно-производственных зон на территории площадью 400 гектаров под Ашхабадом и 100 гектаров – в Марыйском велаяте.

Умный город Аркадаг, включающий в себя около 340 объектов и сооружений со всеми инженерными инновациями был построен туркменскими строительными компаниями с внедрением цифровых технологий и умных систем.

В целях создания комплексной транспортной инфраструктуры в стране и развития транспортного потенциала Туркменистана членам Союза были доверены такие важные и крупные инвестиционные проекты, как строительство высокоскоростной автомобильной дороги Ашхабад-Туркменабат протяженностью 600 километров. Этой скоростной магистралью управляет частная компания.

Сотрудничество государства и частного сектора в Туркменистане во многом способствует реализации социально-экономических изменений в стране. Представители частного сектора экономики успешно осваивают новые направления сотрудничества с правительством Туркменистана.