News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » TIF 2024: Частный сектор – ключ к процветанию Туркменистана

TIF 2024: Частный сектор – ключ к процветанию Туркменистана

By

Вторая сессия Инвестиционного форума Туркменистана TIF 2024, стартовавшего в Ашхабаде, 10 сентября, была посвящена теме «Государственно-частное партнерство: драйвер привлечения Инвестиций в экономику страны». Нокергулы Атагулыев, Председатель Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, рассказал о развитии предпринимательства в стране и об основных проектах, реализуемых в стране в формате ГЧП.

Ниже приводим ключевые пункты его выступления:

  • Благодаря постоянной поддержке правительства доля частного сектора в ВВП в Туркменистане увеличивается с каждым годом и достигла уровня более 70 процентов, без учета топливно-энергетический сектор.
  • Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана был создан в 2008 году по инициативе Президента Туркменистана и в настоящее время осуществляет свою деятельность в таких важных сферах туркменской экономики, как промышленный сектор, химическая, текстильная и пищевая промышленность, производство строительных материалов, сельское хозяйство, торговля, транспорт и логистика.
  • Это крупнейшая неправительственная организация, объединяющая около 29 тысяч частных предпринимателей, малых и средних предприятий.
  • О налоговых льготах: Туркменские предприниматели не облагаются налогом на добавленную стоимость, а налог с оборота для малых и средних предприятий и физических лиц составляет всего 2 %. Налог на прибыль для крупного бизнеса также остается ниже 8 % от прибыли. Производители сельскохозяйственной продукции освобождены от всех налогов в Туркменистане.
  • Земельные участки предоставляются в долгосрочное и льготное пользование – сельскохозяйственные участки предоставляются в аренду сроком на 99 лет, а под строительство промышленных объектов – на 39 лет.
  • География экспортных рынков туркменских предпринимателей расширяется с каждым годом и сегодня включает около 50 стран мира.
  • В настоящее время ведутся работы по созданию новых промышленно-производственных зон на территории площадью 400 гектаров под Ашхабадом и 100 гектаров – в Марыйском велаяте.
  • Умный город Аркадаг, включающий в себя около 340 объектов и сооружений со всеми инженерными инновациями был построен туркменскими строительными компаниями с внедрением цифровых технологий и умных систем.
  • В целях создания комплексной транспортной инфраструктуры в стране и развития транспортного потенциала Туркменистана членам Союза были доверены такие важные и крупные инвестиционные проекты, как строительство высокоскоростной автомобильной дороги Ашхабад-Туркменабат протяженностью 600 километров. Этой скоростной магистралью управляет частная компания.
  • Сотрудничество государства и частного сектора в Туркменистане во многом способствует реализации социально-экономических изменений в стране. Представители частного сектора экономики успешно осваивают новые направления сотрудничества с правительством Туркменистана.
  • Члены СППТ активно участвуют в приватизации государственного имущества. На приватизируемых объектах внедряются передовые технологии, производится конкурентоспособная продукция, оказываются современные услуги.

///nCa, 10 сентября 2024 г.

 

Related posts:

  1. Транспортно-коммуникационный сектор Туркменистана – один из драйверов национальной экономики
  2. Итоги первого дня ITTC-2023: Частный сектор Туркменистана готов активно участвовать в региональных и глобальных транспортно-логистических решениях
  3. TEIF 2024: Энергетический сектор Туркменистана ведет переговоры с иностранными инвесторами
  4. На полях Green Tech Amsterdam 2024 в Нидерландах состоялся Аграрный Форум Туркменистана
  5. TEIF 2024: Объем обязательств Туркменистана перед внешними кредиторами не превышает 5% от ВВП страны – Общий объем внешний торговли Туркменистана в 2023 году составил $ 18,99 млрд
  6. Частный холодильный склад повышает устойчивость цепочки поставок в Туркменистане
  7. Президент Туркменистана утвердил программу социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций на 2024 год – рост ВВП на 6,3%, увеличение рабочих мест и рост частного сектора
  8. ООН и Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана укрепляют сотрудничество
  9. Сектор образования, науки и здравоохранения Туркменистана: ключевые факты
  10. Открыта регистрация на Инвестиционный форум Туркменистана TIF 2024
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan