News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Посол Туркменистана в Афганистане встретился с Министром связи и информационных технологий

Посол Туркменистана в Афганистане встретился с Министром связи и информационных технологий

By

Посол Туркменистан в Афганистане Ходжа Овезов провел встречу с министром связи и информационных технологий Наджибулла Хаят Хакани. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с прокладкой линии оптоволоконной связи, обеспечением кибербезопасности и технологическим развитием в целом.

Хакани отметил, что технологии в настоящее время являются острой необходимостью, и подчеркнул, что наиболее важной частью передачи данных является прокладка волоконно-оптических кабелей.

Он также добавил, что страны в настоящее время стремятся обеспечить безопасность своей интернет-среды. По его словам, Афганистан также прилагает все усилия в этом направлении, создав на национальном уровне лабораторию кибербезопасности и стремясь предпринять другие необходимые меры в этой области.

Посол Овезов поблагодарил Министерство связи и информационных технологий, отметив, что в настоящее время обе вовлечены в совместную работу над проектом волоконно-оптических кабелей и кибербезопасностью. С этой целью ранее представители Министерства связи и информационных технологий посетили Туркменистан, где обсудили ряд важных вопросов и подписали несколько меморандумов о взаимопонимании. ///nCa, 9 сентября 2024 г.

 

Related posts:

  1. Спикер парламента Грузии встретился с послом Туркменистана, обсуждены парламентское сотрудничество и экономические связи
  2. Посол Туркменистана встретился с гендиректором Торгово-промышленной палаты Катара
  3. Посол Туркменистана в Казахстане встретился с главой IOFS
  4. Туркменский полпред встретился в Нидерландах с крупнейшим в мире производителем морских технологий
  5. Министр иностранных дел Туркменистана встретился с Министром экономики ОАЭ
  6. Президент Туркменистана встретился с министром экономики Азербайджана – Микаил Джаббаров провел в Ашхабаде серию переговоров 
  7. Ашхабад и Токио углубляют связи: посол передал премьер-министру Японии приглашение посетить Туркменистан
  8. Президент Туркменистана встретился с Премьер-министром Таджикистана и побывал в живописном горном местечке – государственный визит в Таджикистан завершился
  9. Посол Туркменистана в Беларуси посетил Витебский Государственный Медицинский Университет и встретился с туркменскими студентами
  10. Министр горнорудной и нефтяной промышленности Афганистана и посол Туркменистана обсудили проект ТАПИ
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan