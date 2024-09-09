Посол Туркменистана в Афганистане встретился с Министром связи и информационных технологий

Посол Туркменистан в Афганистане Ходжа Овезов провел встречу с министром связи и информационных технологий Наджибулла Хаят Хакани. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с прокладкой линии оптоволоконной связи, обеспечением кибербезопасности и технологическим развитием в целом.

Хакани отметил, что технологии в настоящее время являются острой необходимостью, и подчеркнул, что наиболее важной частью передачи данных является прокладка волоконно-оптических кабелей.

Он также добавил, что страны в настоящее время стремятся обеспечить безопасность своей интернет-среды. По его словам, Афганистан также прилагает все усилия в этом направлении, создав на национальном уровне лабораторию кибербезопасности и стремясь предпринять другие необходимые меры в этой области.

Посол Овезов поблагодарил Министерство связи и информационных технологий, отметив, что в настоящее время обе вовлечены в совместную работу над проектом волоконно-оптических кабелей и кибербезопасностью. С этой целью ранее представители Министерства связи и информационных технологий посетили Туркменистан, где обсудили ряд важных вопросов и подписали несколько меморандумов о взаимопонимании. ///nCa, 9 сентября 2024 г.