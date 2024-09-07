В Брюсселе прошла встреча послов стран Персидского залива и Центральной Азии

В Брюсселе, столице Европейского Союза, состоялась первая встреча послов стран Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ), Центральной Азии и Монголии. Мероприятие стало важной платформой для обсуждения вопросов межрегионального сотрудничества и укрепления экономических и политических связей между этими регионами.

Одним из ключевых пунктов повестки дня стало обсуждение итогов саммита лидеров ССАГПЗ — Центральная Азия, который прошел в июле 2023 года в Саудовской Аравии. На саммите была подчеркнута важность развития экономического партнерства, особенно в сферах торговли, инвестиций и транспортно-логистических сетей.

Участники отметили, что достигнутые соглашения и инициированные форматы открывают новые возможности для реализации крупных инфраструктурных и энергетических проектов. Особое внимание на встрече было уделено вопросам укрепления взаимодействия с Европейским Союзом, а также предстоящим саммитам ЦА-ЕС и ССАГЗ-ЕС. Участники обменялись опытом сотрудничества с институтами ЕС и отметили положительную динамику в развитии межрегиональных связей с Европейским Союзом.

В своем выступлении посол Туркменистана Сапар Пальванов отметил, что Туркменистан рассматривает страны Залива как стабильных инвесторов и надежных партнеров. Он подчеркнул, что с момента обретения Туркменистаном независимости, компании из стран ССАГЗ сыграли ключевую роль в развитии страны, и это сотрудничество продолжает приносить ощутимые результаты. Особо были выделены такие направления, как нефтегазовая отрасль и развитие транспортных коридоров с учетом выгодного географического положения регионов. Туркменская сторона также предложила дальнейшую институционализацию межрегионального сотрудничества. В рамках министерской встречи в Ташкенте туркменская делегация выдвинула инициативу по созданию постоянного механизма сотрудничества, который включал бы регулярные встречи министров иностранных дел, а также организацию торговых форумов, деловых встреч и выставок.

Также было предложено углубить культурные и гуманитарные связи между странами Центральной Азии и арабскими государствами Залива. Туркменский посол озвучил инициативу по созданию культурного диалога, который способствовал бы обмену в сфере искусства и развитию академического сотрудничества.

Послы отметили, что встреча стала важной платформой для обмена идеями и опытом, и выразили надежду, что этот диалог приведет к реализации конкретных проектов, которые принесут пользу регионам. Совместные усилия по развитию экономических связей и инфраструктурных проектов окажут позитивное влияние на страны ССАГЗ и Центральной Азии.

В завершении встречи стороны подтвердили приверженность продолжению диалога и укреплению сотрудничества. Подобные форматы становятся традицией для послов стран Центральной Азии в Бельгии, до этого, были аналогичные встречи с регионами Карибского бассейна и АСЕАН. ///Посольство Туркменистана в Бельгии, 6 сентября 2024 г.