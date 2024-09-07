Увеличение инвестиций в социальные услуги необходимо для создания жизнеспособных сообществ и прекращения разлучения семей и деинститутализации детей в Центральной Азии

На этой неделе Правительство Узбекистана принимает форум с участием стран Центральной Азии для обсуждения вопросов укрепления служб социальной помощи и продвижения благополучия детей, семей и уязвимых сообществ в регионе

ТАШКЕНТ/ЖЕНЕВА, 5 сентября 2024 г. – Представители государственных органов, научных кругов и организаций по защите прав детей призвали сегодня к увеличению инвестиций в социальные службы во вех странах Центральной Азии, подчеркнув важнейшую роль, которую эти службы играют в семейной поддержке уязвимых групп населения, предотвращении разлучения семей, и формировании устойчивых сообществ.

Призыв к действию был озвучен на форуме “Создание устойчивых сообществ в Центральной Азии – содействие благополучию детей, молодежи, женщин и семей посредством социальной работы и социальных услуг”, который прошел на этой неделе в Ташкенте. Форум, организованный Национальным агентством социальной защиты, ЮНИСЕФ и Колумбийским университетом, принимало Правительство Узбекистана.

Форум был направлен на повышение качества социальных услуг для уязвимых групп населения, включая детей, лиц с инвалидностью, жертв гендерного насилия и пожилых людей, а также на решение проблемы большой численности детей в интернатных учреждениях Центральной Азии.

Форум завершился призывом к правительствам обеспечить справедливый доступ к основным услугам для всех, особенно для наиболее уязвимых групп населения.

Данный документ содержит призыв к инвестициям в кадры социальных служб для предоставления высококачественных услуг, ориентированных на детей и учитывающих гендерные особенности. Кроме того, правительствам было рекомендовано реализовать программы по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, а также создать службы, предотвращающие разлучение семей и оказывающие им поддержку, а также постепенно закрывать крупные детские учреждения интернатного типа.

В призыве к действию также подчеркивается необходимость регионального сотрудничества, повышения осведомленности и расширения прав и возможностей детей, молодежи, семей и сообществ как движущая сила перемен.

«Наша позиция ясна. Ни один ребенок не должен попадать в альтернативные учреждения по причине бедности, инвалидности или сложного поведения, а также потому, что его семья не имеет доступа к услугам, необходимым для ухода за своим ребенком дома. Чтобы добиться этого, нам нужна комплексная и последовательная система социальных услуг для детей и семей. Эта система должна опираться на надежные механизмы защиты детей, в которых семья занимает центральное место,» – сказала Реджина Де Доминицис, региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии.

В недавно опубликованном аналитическом обзоре ЮНИСЕФ «Сохранение единства семей в Центральной Азии» отмечается, что число детей, живущих в интернатных учреждениях, вдвое превышает средний мировой показатель. В настоящее время 60 000 детей в пяти странах Центральной Азии живут в интернатных учреждениях.

ЮНИСЕФ работает с правительствами и партнерами по всему региону, чтобы помочь сохранить семьи и оказать содействие уходу на основе семьи и сообщества. Это включает разработку и реализацию политики и программ деинституционализации, расширение услуг по защите и поддержке семьи с целью предотвращения разлучения детей с их семьями, содействие уходу на основе семьи и сообщества, воссоединению семей, реинтеграции и безопасному переходу к самостоятельной жизни. ЮНИСЕФ также сотрудничает с правительствами и национальными органами статистики в целях повышения доступности, сопоставимости и качества данных о детях, находящихся в альтернативном уходе. ///nCa, 7 сентября 2024 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан, фото – Sputnik Таджикистан)