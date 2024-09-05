Агентство Anadolu взяло интервью у посла Турции в Ашхабаде

Агентство Anadolu, государственное информационное агентство Турции, взяло интервью у посла Турции в Туркменистане.

Комментируя состояние отношений между Турцией и Туркменистаном, посол отметил, что Турция первой признала независимость Туркменистана и первой открыла посольство в Турции.

Демирок сказал, что Турция полностью поддерживает политику активного нейтралитета Туркменистана, и подчеркнул, что отношения между двумя странами, основанные на общей истории, языке, религии и культуре, продолжают укрепляться на основе взаимного уважения, сотрудничества и общих интересов.

Он отметил, что Туркменистан добился больших успехов под руководством Национального лидера Аркадага Бердымухамедова и продолжает идти по пути развития под руководством президента Сердара Бердымухамедова.

Дипломат сообщил, что Турция является одним из крупнейших торговых партнеров Туркменистана, товарооборот с которым в 2023 году достигнет 2,6 миллиарда долларов. Посол сказал, что объем торговли может быть увеличен до 5 миллиардов долларов.

Демирок подчеркнул, что Турция была бы рада видеть Туркменистан в качестве полноправного члена ОТГ (Организации тюркских государств) и ТЮРКПА (Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств).

Говоря о сотрудничестве в области энергетики, посол сообщил, что в марте этого года две страны подписали «Меморандум о взаимном сотрудничестве по развитию партнерства в области природного газа» и «Декларацию о намерениях по сотрудничеству в области углеводородных ресурсов».

Он сказал, что согласно взаимным обязательствам, первоначальный объем поставок туркменского газа в Турцию составит 2 млрд. кубометров. В долгосрочной перспективе объемы будут увеличены до 15 млрд. кубометров в год, достигнув в общей сложности 300 млрд. кубометров.

Посол Демирок сообщил о том, что Турция и Туркменистан ведут переговоры о совместной добыче на газовых месторождениях Туркменистана. «BOTAŞ и связанными с ней турецкими компаниями и туркменской стороной, включая вопросы хранения и распределения природного газа», – добавил он. /// nCa, 5 сентября 2024 г.