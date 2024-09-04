News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » В Индонезии открылся первый Центр по изучению Центральной Азии

В Индонезии открылся первый Центр по изучению Центральной Азии

By

На базе Университета национального развития Индонезии в Джакарте состоялось открытие первого Центра центрально-азиатских исследований, сообщает МИД Казахстана.

Деятельность Центра будет направлена на изучение потенциала, общественно-политических и социально-экономических процессов в нашей стране и других государствах Центральной Азии, а также развитие взаимных инвестиционных, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

В мероприятии приняли участие представители МИД и дипломатических миссий в Индонезии, экспертных и журналистских кругов, а также преподавательский и студенческий состав университета.

В своём выступлении Посол Казахстана в Индонезии Сержан Абдыкаримов подробно рассказал о процессе развития региональной интеграции и итогах 6-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, о пути развития Казахстана и предстоящих Всемирных играх кочевников в Астане.

Было отмечено, что в условиях географической отдалённости и недостатка в Индонезии полной и актуальной информации о Казахстане и регионе деятельность Центра центрально-азиатских исследований будет способствовать повышению осведомленности, организации диалога экспертных сообществ, обмену опытом и выработке предложений по укреплению многостороннего сотрудничества в различных сферах с Индонезией и странами АСЕАН. ///nCa, 4 сентября 2024 г.

 

Related posts:

  1. В Казахстане открылся Региональный центр МВФ по развитию потенциала Кавказа, Центральной Азии и Монголии
  2. В Туркменистане открылся Центр ремонта и сервисного обслуживания энергетического оборудования – единственный в своем профиле в Центральной Азии
  3. На западе Китая открылся первый логистический центр МДП
  4. В Казани состоялась экспертная встреча по вопросам развития Центральной Азии
  5. В Казахстане состоится Первый Межпарламентский форум стран Центральной Азии
  6. В Ташкенте состоялся первый Форум аналитических центров Центральной Азии и Республики Корея
  7. Первый Форум Омбудсменов Центральной Азии принял Ташкентскую Декларацию по правам человека
  8. В Казахстане открылся крупнейший в Центральной Азии туристический комплекс
  9. Международный Торговый Центр: Членство в ВТО может способствовать интеграции Центральной Азии
  10. Главы МИД Казахстана и РЦПДЦА обсудили вопросы превентивной дипломатии в Центральной Азии
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan