В Индонезии открылся первый Центр по изучению Центральной Азии

На базе Университета национального развития Индонезии в Джакарте состоялось открытие первого Центра центрально-азиатских исследований, сообщает МИД Казахстана.

Деятельность Центра будет направлена на изучение потенциала, общественно-политических и социально-экономических процессов в нашей стране и других государствах Центральной Азии, а также развитие взаимных инвестиционных, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

В мероприятии приняли участие представители МИД и дипломатических миссий в Индонезии, экспертных и журналистских кругов, а также преподавательский и студенческий состав университета.

В своём выступлении Посол Казахстана в Индонезии Сержан Абдыкаримов подробно рассказал о процессе развития региональной интеграции и итогах 6-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, о пути развития Казахстана и предстоящих Всемирных играх кочевников в Астане.

Было отмечено, что в условиях географической отдалённости и недостатка в Индонезии полной и актуальной информации о Казахстане и регионе деятельность Центра центрально-азиатских исследований будет способствовать повышению осведомленности, организации диалога экспертных сообществ, обмену опытом и выработке предложений по укреплению многостороннего сотрудничества в различных сферах с Индонезией и странами АСЕАН. ///nCa, 4 сентября 2024 г.