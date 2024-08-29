Кыргызстан разъясняет свою позицию в отношении общих водных ресурсов

nCa Report

Некоторые из общих водных ресурсов Центральной Азии берут свое начало или проходят по территории Кыргызстана и Таджикистана.

Несмотря на то, что Казахстан, Туркменистан и Узбекистан богаты углеводородными ресурсами, они зависят от своих водных соседей, расположенных в верховьях рек.

Вопрос об общих водных ресурсах, который не решался десятилетиями, в настоящее время близок к взаимоприемлемому решению.

Недавно состоявшаяся консультативная встреча глав государств Центральной Азии помогла выровнять позиции стран региона. Особый интерес вызвало объявление о совместной работе по привлечению финансирования для Камбаратинской ГЭС (Кыргызстан) и Рогунской ГЭС (Таджикистан).

Директор Службы водных ресурсов Кыргызстана Алмазбек Сокеев в интервью изданию Economist.kg, опубликованном 28 августа 2024 года, рассказал об ожиданиях Кыргызстана по вопросу общих водных ресурсов и управления ими.

Ниже приводим соответствующую часть его интервью:

— Мы говорим о ценности воды. Скажите, как выстраиваются отношения с соседними странами по вопросам водопользования?

— Между нами подписаны протоколы и соглашения, по которым мы работаем. Согласно документам, Кыргызстан обязан обеспечивать и себя, и соседние страны, так как находится у истоков водных ресурсов. В начале года подписываются графики подачи воды, которые мы позже соблюдаем.

Однако есть важный момент, о котором я постоянно говорю нашим партнерам в соседних странах: если вы хотите получать нужный объем воды, то будьте добры вкладываться в инфраструктуру. На территории нашей страны есть объекты совместного пользования, и не только Кыргызстан должен тратить на них ресурсы. Здесь важна кооперация с нашими соседями.

Все должно быть честно и по справедливости. Соседи обязаны учитывать внутренние потребности Кыргызстана, а также наши потери по дороге при подаче того или иного объема воды. Чтобы не возникало этих минусов при переброске воды, другие страны должны быть также заинтересованы в том, чтобы вкладываться в наши каналы.

У Кыргызстана есть свои обязательства, когда дело касается водных ресурсов. И мы их не отрицаем, готовы честно выполнять. Но не стоит забывать, что у нас также есть и свои права. Это работает и в обратную сторону. Точно также, как у соседних стран есть право получать воду, у них должны быть и обязательства.

Мы всегда поддерживаем дружеские отношения с соседними странами, но у каждого есть свои потребности. Мы готовы учитывать их интересы, если они будут учитывать наши./// nCa, 29 августа 2024 г.