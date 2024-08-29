Казахстан увеличит пропускную способность Среднего коридора до десяти миллионов тонн в год

Сания Сакенова

Правительство Казахстана работает над реализацией Дорожной карты по устранению узких мест и развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) до 2027 года между Казахстаном, Азербайджаном, Турцией и между Казахстаном и Грузией. Это позволит увеличить пропускную способность маршрута до десяти миллионов тонн в год, сообщила 27 августа пресс-служба премьер-министра.

Для обеспечения достаточного объема транзитных грузов с Востока на Запад Казахстан и Китай в ноябре 2023 года подписали ряд соглашений о развитии ТМТМ, в том числе о контейнерных поездах Китай-Европа, которые были ратифицированы 1 июля.

Для повышения привлекательности и конкурентоспособности на маршруте была создана единая мультимодальная служба. В Международном финансовом центре “Астана” было создано совместное предприятие Middle Corridor Multimodal, объединяющее железнодорожные администрации Казахстана, Азербайджана и Грузии для равноправного управления маршрутом. Предприятие нацелено на цифровизацию и оптимизацию транспортных операций, таких как пересечение границ и процедуры на терминалах.

Для улучшения логистического сервиса по принципу “единого окна” ИТ-системы Национальной железнодорожной компании “Казахстан Темир жолы” (КТЖ) были интегрированы с таможенным модулем платформы цифрового торгового коридора (DTC) Tez Customs, разработанным Global DTC Kazakhstan.

5 декабря 2023 года была утверждена дорожная карта взаимодействия между КТЖ и Global DTC Kazakhstan по внедрению платформы DTC. Информационные системы железных дорог Казахстана и Азербайджана уже интегрированы в эту платформу, а на следующей неделе планируется внедрение систем грузинской железной дороги.

В рамках совместного предприятия Китайско-Казахстанской торгово-логистической компании, созданного в 2023 году, был построен терминал в сухом порту Сиань. Открытый 28 февраля терминал принимает 40% всех контейнерных поездов, следующих в Казахстан, что значительно увеличивает транзитные перевозки по ТМТМ. В результате объем транзита по ТМТМ из Китая с начала года почти удвоился.

В 2023 году объем перевозок по ТМТМ увеличился на 65% до 2,76 млн тонн по сравнению с 1,7 млн тонн в 2022 году. За первые семь месяцев 2024 года этот объем достиг 2,56 млн тонн, что на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 1,57 млн тонн.

Эти достижения подтверждают эффективность совместной работы с партнерами и важность развития Среднего коридора. ТМТМ привлекает интерес со стороны стран, расположенных вдоль коридора, и регионов Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Европы. /// nCa, 29 августа 2024 г. (первоначально опубликовано The Astana Times, 27 августа 2024 г.)