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Центральная Азия имеет высокий уровень самообеспечения продовольственными товарами

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Последние данные Евразийского банка развития (ЕАБР) показывают, что страны Центральной Азии имеют высокий уровень самообеспечения большинством продовольственных товаров. Тем не менее, банк отмечает, что существует дефицит определенных видов продуктов.

В кратком сообщении Казинформа со ссылкой на данные ЕАБР представлена следующая картина :

Cогласно анализу ЕАБР, уровень самообеспеченности в большинстве стран региона превышает 80-95%. При этом более южные страны демонстрируют наилучшие показатели в отношении производства традиционных для территорий с теплым климатом фруктов и овощей.

Однако в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане наблюдались недостаточные уровни самообеспеченности по растительным маслам, зерну и сахару.

В Казахстане отмечался недостаточный уровень внутреннего производства сахара, а также фруктов и ягод. Существенные различия между странами региона сохраняются в отношении не только производства, но и потребления продовольствия.

По своей энергетической ценности средние рационы питания в странах ЦА также различаются: в Кыргызстане и Таджикистане, согласно данным FAO, этот показатель ниже, а в Казахстане и Узбекистане он превышает уровень 2800 ккал/сутки (соответствующий верхней границе состояния продовольственного благополучия, при котором минимизируются риски голода, но рацион питания является недостаточным — прим. ред.) и сопоставим с показателями развитых стран (свыше 3000 ккал/сутки).

Кыргызстан и Таджикистан, имеющие значительно более скромные размеры экономики, несмотря на имеющийся прогресс в обеспечении продовольственной безопасности, сохраняют зависимость от импорта продовольствия и являются нетто-импортерами продовольственной продукции. Среди стран ЦА Казахстан выступает единственным чистым экспортером в пересчете на энергетическую ценность. В результате в последние годы Центральная Азия в целом является дефицитным по продовольствию. При этом во всех странах сохраняется несбалансированность рациона питания по основным питательным элементам — преобладают более дешевые продукты растительного происхождения.

По некоторым видам продовольствия среднедушевое потребление остается ниже принятых в странах ЦА нормативов, в частности:

– для Казахстана — по молочной и мясной продукции, яйцам, фруктам и ягодам, овощам, хлебопродуктам;

– для Кыргызстана — по мясной и рыбной продукции, яйцам, растительному маслу;

– для Таджикистана — по молочной и мясной продукции, фруктам и ягодам, картофелю, растительному маслу.

Что такое продовольственная безопасность, и как складывается ситуация с ее обеспечением в странах Центральной Азии, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform./// nCa, 22 августа 2024 г.

 

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