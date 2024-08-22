Центральная Азия имеет высокий уровень самообеспечения продовольственными товарами

Последние данные Евразийского банка развития (ЕАБР) показывают, что страны Центральной Азии имеют высокий уровень самообеспечения большинством продовольственных товаров. Тем не менее, банк отмечает, что существует дефицит определенных видов продуктов.

В кратком сообщении Казинформа со ссылкой на данные ЕАБР представлена следующая картина :

Cогласно анализу ЕАБР, уровень самообеспеченности в большинстве стран региона превышает 80-95%. При этом более южные страны демонстрируют наилучшие показатели в отношении производства традиционных для территорий с теплым климатом фруктов и овощей.

Однако в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане наблюдались недостаточные уровни самообеспеченности по растительным маслам, зерну и сахару.

В Казахстане отмечался недостаточный уровень внутреннего производства сахара, а также фруктов и ягод. Существенные различия между странами региона сохраняются в отношении не только производства, но и потребления продовольствия.

По своей энергетической ценности средние рационы питания в странах ЦА также различаются: в Кыргызстане и Таджикистане, согласно данным FAO, этот показатель ниже, а в Казахстане и Узбекистане он превышает уровень 2800 ккал/сутки (соответствующий верхней границе состояния продовольственного благополучия, при котором минимизируются риски голода, но рацион питания является недостаточным — прим. ред.) и сопоставим с показателями развитых стран (свыше 3000 ккал/сутки).

Кыргызстан и Таджикистан, имеющие значительно более скромные размеры экономики, несмотря на имеющийся прогресс в обеспечении продовольственной безопасности, сохраняют зависимость от импорта продовольствия и являются нетто-импортерами продовольственной продукции. Среди стран ЦА Казахстан выступает единственным чистым экспортером в пересчете на энергетическую ценность. В результате в последние годы Центральная Азия в целом является дефицитным по продовольствию. При этом во всех странах сохраняется несбалансированность рациона питания по основным питательным элементам — преобладают более дешевые продукты растительного происхождения.

По некоторым видам продовольствия среднедушевое потребление остается ниже принятых в странах ЦА нормативов, в частности:

– для Казахстана — по молочной и мясной продукции, яйцам, фруктам и ягодам, овощам, хлебопродуктам;

– для Кыргызстана — по мясной и рыбной продукции, яйцам, растительному маслу;

– для Таджикистана — по молочной и мясной продукции, фруктам и ягодам, картофелю, растительному маслу.

Что такое продовольственная безопасность, и как складывается ситуация с ее обеспечением в странах Центральной Азии, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform./// nCa, 22 августа 2024 г.