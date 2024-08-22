Присоединяйтесь к разговору о климатических решениях: 8-й Форум по развитию аналитических центров ЦАРЭС в Алматы

Евразийский банк развития совместно с Институтом ЦАРЭС, Азиатским банком развития и другими партнерами рады объявить о проведении 8-го Форума по развитию аналитических центров ЦАРЭС (CTTDF), который состоится в отеле Ritz-Carlton в Алматы, Казахстан, 27-28 августа 2024 года.

Для получения подробной информации и контактных данных, пожалуйста, перейдите по этой ссылке :

https://eabr.org/en/press/events/upcoming-events/join-the-conversation-on-climate-solutions-8th-carec-think-tank-development-forum-in-almaty—-/

В этом году форум, посвященный теме “Проблемы климата: мышление за пределами границ для коллективных действий”, соберет политиков, экспертов и лидеров со всей Азии для продвижения регионального сотрудничества в области борьбы с изменением климата. /// nCa, 22 августа 2024 г.