Туркменистан – ООН: сотрудничество во имя мира и созидания

Вот уже более 30 лет Туркменистан в качестве полноправного и активного члена Организации Объединенных Наций продолжает привносить весомый вклад в реализацию принципов её Устава. Отстаивая значимость мирного сосуществования, превентивной дипломатии и равноправного диалога, Туркменистан всегда выступал за конструктивное сотрудничество на международной арене.

Готовясь к чествованию 30-летия нейтралитета в 2025 году, а также реализации резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении следующего года Международным годом мира и доверия, Туркменистан продолжит активное взаимодействие с партнерами. Конкретные шаги государства нашли свое отражение в приоритетных позициях Туркменистана, которые будут анонсированы на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Под руководством уважаемого Президента Сердара Бердымухамедова Туркменистан активно готовится к началу 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В качестве страны, официально принявшей все 17 Целей устойчивого развития и адаптировавшей их к национальным планам и стратегиям социально-экономического развития, Туркменистан призывает и далее укреплять многостороннее сотрудничество по всем ключевым сферам жизнедеятельности общества.

Как известно, в июне текущего года страна была избрана вице-председателем предстоящей 79-й сессии. Туркменистан продолжит руководствоваться принципами нейтралитета, невмешательства и превентивной дипломатии. Укрепление мира и доверия на региональном уровне, в частности путем интенсификации сотрудничества в рамках Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии – это приоритетные задачи на ближайшую перспективу.

Туркменистан продолжит организационную работу по разработке Стратегии глобальной безопасности. В данном контексте страна призывает к взаимодействию все заинтересованные государства, международные структуры, институты и учреждения ООН. Важно отметить, что ещё больше будет задействован потенциал Группы друзей Нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития.

Продолжится разработка международных документов, в том числе приуроченных к 30-летию обретения статуса постоянного нейтралитета Туркменистана и 15-летию вступления в силу Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.

Помимо этого, Туркменистан выступает за усиление роли Движения Неприсоединения в международном измерении. Одним из принципов активизации деятельности Движения Неприсоединения, согласно Туркменистану, призван стать нейтралитет.

Страна предлагает государствам-членам ДН приступить к выработке согласованных подходов по включению в инициативу Туркменистана о Стратегии Глобальной безопасности положения о поддержке нейтралитета как одного из факторов сохранения всеобщего мира и стабильности, предупреждения и нейтрализации конфликтов.

Туркменистан, имеющий богатый опыт в поддержании нейтралитета и мирных инициатив, предлагает создать специализированную программу подготовки и работы глобальных медиаторов ООН. Это обусловлено необходимостью деятельности профессиональных медиаторов в нынешней международной обстановке.

Приоритетным направлением также остается противодействие терроризму. Страна продолжит тесное сотрудничество со специализированными структурами ООН в данном направлении.

Туркменистан нацелен и далее развивать партнерство в социально-экономической сфере. Продолжая работать над Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Туркменистан намерен предпринять конкретные шаги, нацеленные на искоренение нищеты, совершенствование международной финансовой архитектуры в целях поддержки развивающихся стран, укрепление глобальной энергетической и транспортной связуемости, сбалансированное развитие глобальных коммуникационно-технических средств и систем искусственного интеллекта.

В этом контексте Туркменистан готовится инициировать разработку Глобальной рамочной программы перехода к циркулярной экономике, а также подготовку проекта Плана действий по реализации Десятилетия ООН по устойчивому транспорту на 2026-2035 годы в сотрудничестве с Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам и пятью региональными экономическими комиссиями ООН.

Помимо этого, Туркменистан предлагает провести Международное мероприятие в честь празднования Всемирного дня устойчивого транспорта и очередную Министерскую встречу Группы друзей устойчивого транспорта в соответствии с резолюцией 78/148 Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития».

Среди инициатив также есть создание Глобального атласа устойчивой транспортной взаимосвязанности и Альянса по глобальной энергетической безопасности и устойчивому развитию.

Для Туркменистана климатическая тематика остается в центре внимания. В качестве важного шага в принятии стратегического подхода к экологическим проблемам Центральной Азии Туркменистан продолжит работу по учреждению специализированной структуры – Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии. Работа такого Центра будет сфокусирована на адаптации к изменению климата, восстановлении хрупких экосистем, снижение выбросов парниковых газов и т.д.

С целью исполнения резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 79/8 «Рассмотрение модальностей создания специальной программы Организации Объединенных Наций для бассейна Аральского моря» от 19 мая 2023 года, Туркменистан продолжит консультации с соответствующими учреждениями ООН по подготовке проектных документов для учреждения Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря (UN SPAS).

Среди приоритетных направлений – сохранение уникальных природных богатств Каспийского моря. В этой связи, в целях придания конкретного содержания международным усилиям в данном вопросе Туркменистан предлагает организовать в 2025 году Второй Каспийский экологический форум.

Гуманитарная сфера также в числе приоритетных направлений. Туркменистан считает важным рассмотрение вопроса о создании механизма регулярных международных консультаций Диалога по реализации глобальной повестки «Женщины, мир и безопасность» с участием учреждений ООН: Комиссии ООН по миростроительству, структуры «ООН-Женщины» и других международных и региональных организаций. Деятельность такого механизма созвучна с целями Диалога женщин Центральной Азии, инициированного Туркменистаном.

В ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан также намерен продолжить работу по поддержке деятельности учреждённого по инициативе Туркменистана Диалога молодёжи Центральной Азии в целях реализации международной повестки «Молодёжь, мир и безопасность».

Туркменистан выступает за консолидацию международных усилий по вопросам сокращения и предотвращения безгражданства и намерен провести Региональную конференцию по данной тематике.

В качестве одного из ключевых игроков в продвижении глобальной повестки «Спорт во имя мира и развития» Туркменистан придает особое значение спортивной дипломатии. Так, на основе опыта проведённых в апреле 2024 года в рамках Недели устойчивого развития Генассамблеи ООН в г. Нью-Йорк первых дипломатических Игр дружбы Организации Объединённых Наций, Туркменистан готовится вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции, нацеленной на закрепление ежегодной практики проведения подобных Игр под эгидой ООН. Основная цель документа заключается в реализации потенциала спорта как инструмента укрепления международного гуманитарного сотрудничества, межгосударственного диалога и доверия.

Также для укрепления межкультурного диалога и имплементации резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по поддержке многоязычия в международных отношениях, Туркменистан предлагает продолжить работу по продвижению проекта резолюции Генассамблеи ООН «Всемирный день тюркских языков».

Подтверждая свою твердую приверженность безальтернативности ООН как единственного международного органа, обладающего универсальной легитимностью и мандатом, Туркменистан намерен активно работать как на национальном уровне, так и в международных форматах в целях сохранения и упрочнения всеобщего мира, стабильности и безопасности, и достижения Целей устойчивого развития.

/// nCa (in cooperation with MFA Turkmenistan)