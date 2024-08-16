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Таджикистан построит в сотрудничестве с корейской компанией KOICA железнодорожную линию до границы с Афганистаном

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nCa Report

Таджикистан планирует построить железнодорожную линию до своей границы с Афганистаном. Министерство транспорта Таджикистана и Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) подписали протокол переговоров по разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта железной дороги Джалолиддини Балхи-Нижний Пяндж.

Как сообщает Asia Plus, «Основной целью данного проекта является выход на рынок стран Южной Азии (Афганистан, Пакистан, Индия)», – заявил министр транспорта РТ Азим Иброхим.

По его словам, предполагаемая железная дорога будет способствовать обеспечению развития региональной торговли, поддержанию в хорошем состоянии построенных автомобильных дорог, снижению нагрузки и интенсивности движения транспортных средств на автомобильных дорогах.

«В случае успешной реализации проекта Таджикистан превратится в привлекательную железнодорожную транзитную страну, увеличится транспортировка товаров и продукции с соседними странами, что будет очень полезно как для Таджикистана, так и для других стран региона», – сказал министр.

Исполняющий обязанности посла Южной Кореи в РТ Ким Джун Сик заявил, что проект является еще одним шагом на пути к прогрессивному будущему Таджикистана. «Это позволит Таджикистану получить выход к морю и стать ключевым звеном международных перевозок», – сказал он.

Посол отметил, что это первый проект Южной Кореи по строительству железных дорог в Центральной Азии. Он выразил надежду, что работы будут полностью завершены в течение трех лет.

Министерство транспорта подчеркивает, что протокол был подписан по итогам нескольких раундов встреч между сторонами и регулирует все организационные и правовые аспекты процесса разработки технико-экономического обоснования проекта железной дороги Джалолиддини Балхи-Нижний Пяндж. Ожидаемая стоимость разработки технико-экономического обоснования проекта составляет 4 миллиона долларов.

Протяженность железной дороги до афганской границы составит около 51 километра со строительством 28 мостов и 160 дренажных систем. /// nCa, 16 августа 2024 г.

 

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