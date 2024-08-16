Развитие электронной коммерции в Центральной Азии создает больше возможностей для Китая

Электронная коммерция быстро развивается в Центральной Азии, и это создает дополнительные возможности для Китая.

По данным газеты People’s Daily of China, ежедневно между Китаем и странами по всему миру осуществляется обмен примерно девятью миллионами посылок, что упрощает и ускоряет для потребителей “покупки по всему миру”.

За последние пять лет масштабы трансграничной электронной коммерции в Китае выросли более чем в десять раз. В первой половине 2024 года объем трансграничного импорта и экспорта в сфере электронной коммерции в стране достиг 1,22 трлн юаней (170,47 млрд долларов), увеличившись на 10,5% в годовом исчислении, что на 4,4 процентных пункта опережает общий рост национальной внешней торговли.

Некоторым компаниям было достаточно маркетинга и открытия новых клиентских каналов, чтобы увидеть огромный рост трансграничной электронной коммерции, утверждает People’s Daily.

Ян Пэйцинь (Yang Peiqin), исполнительный директор Baoding Xinhai Plastic Sheet Co., Ltd. в городе Баодин, провинция Хэбэй на севере Китая, сообщил, что компания сообщила о почти 20-процентном росте продаж за первую половину этого года, а доля рынка ее новой поликарбонатной плитки в Центральной Азии достигла почти 30 %. Ян объяснил рост бизнеса компании отчасти развитием трансграничной платформы электронной коммерции.

Начиная с продуктов и заканчивая рекламными акциями и анализом больших данных, компания выпустила защищенные патентами тростниковые доски, шестиугольные плитки и различные гранулированные доски в рамках расширения возможностей платформы, что позволило не только добиться роста продаж, но и повысить узнаваемость бренда.

“Наша ежегодная клиентская база выросла с того, что можно подсчитать на пальцах одной руки, до сотен, достигнув среднегодового роста в 10 процентов”, – уверенно заявил Ян, добавив, что в этом году компания разработала новые продукты и значительно сократила сроки доставки продукции.

“Своевременно корректируя стратегии продаж и продолжая расширение на рынки Центральной Азии и Ближнего Востока, мы ожидаем небольшого прорыва во второй половине года”, – сказал Ян.

Помимо маркетинга, второй важной причиной более широкого распространения китайских товаров в Центральной Азии является логистика.

“Закажите сегодня, и вы сможете получить китайские товары в тот же день”. В последние годы многие зарубежные покупатели предпочитают совершать покупки именно так.

В статье, опубликованной People’s Daily под редакцией Чан Ша Лян Цзюня, говорится, что за доставкой китайских товаров в тот же день решающую роль играет наличие зарубежных складов. Зарубежный склад позволяет экспортным компаниям отправлять товары оптом на зарубежные склады для продажи и дистрибуции на местах, что является существенной гарантией скорости трансграничной электронной коммерции.

Инновации также играют важную роль.

Все большее число китайских компаний добиваются значительных успехов на международных рынках благодаря технологическим инновациям, пишет The People’s Daily.

“Поступил еще один новый заказ! Это редкий случай, когда немецкий ритейлер MediaMark делает второй заказ на покупку за месяц”, – сказал Хоу Лу, генеральный менеджер Hisense в Германии. Недавно завершившийся чемпионат Европы УЕФА не только разжег страсть футбольных болельщиков по всему миру, но и увеличил продажи телевизоров с большим экраном за рубежом.

“В первой половине этого года доля Hisense TV в мировых продажах продолжала расти, и совокупная рыночная доля на немецком рынке составила 12,9%”, – сказал Хоу.

Он взволнованно объяснил, что, опираясь на последовательные инновации в технологии, компания Hisense стала официальным партнером по обеспечению судейского видеоассистента (VAR) на чемпионате Европы УЕФА в этом году, помогая судьям принимать более точные решения. “Это не только признание наших технологий, но и демонстрация мощи нашего бренда на мировой спортивной арене”, добавил он.

На заводе китайского автопроизводителя Neta в Тунсяне, провинция Чжэцзян, интеллектуальное производственное оборудование работает на полную мощность. Штамповка, покраска, сварка, сборка… десятки процессов тесно скоординированы, а роботы управляют автоматическим производством, охватывая основные технологии и системы компонентов, такие как электроприводы, расширители диапазона, терморегуляторы, интеллектуальные контроллеры домена, центральные суперкомпьютеры и многое другое.

Инновационный производственный процесс принес свои плоды: по словам Чжана Юна, генерального директора компании, за первые шесть месяцев 2024 года Neta экспортировала 17 687 новых энергетических автомобилей, что превысило общий объем экспорта в прошлом году и выросло на 154% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Недавний опрос, проведенный Министерством коммерции Китая, показывает, что почти 80% предприятий трансграничной электронной коммерции с оптимизмом смотрят на темпы роста во второй половине этого года, заявил генеральный директор департамента внешней торговли министерства Ли Синцянь на пресс-конференции, состоявшейся 2 августа. /// nCa, 16 августа 2024 г.