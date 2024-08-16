ПРООН и Туркменстат усовершенствуют статистику транспортных услуг в Туркменистане

Ашхабад, 15 августа 2024 г – Программа развития ООН (ПРООН) и Государственный комитет Туркменистана по статистике провели круглый стол в рамках проекта по совершенствованию статистики торговли и транспорта в Туркменистане, реализуемого ПРООН совместно с Государственным комитетом Туркменистана по статистике (Туркменстат).

Целью круглого стола было обсуждение текущей ситуации по статистике грузовых и пассажирских перевозок, а также разработка рекомендаций по улучшению этих показателей. В ходе мероприятия были представлены методология, анкета и план работ для проведения выборочного обследования по перевозке грузов и пассажиров.

“Статистические показатели транспортной отрасли должны объективно отражать развитие автомобильных перевозок, соответствовать национальному счетоводству и служить надежной основой для управленческих решений. Развитие транспортных услуг и требование точности данных обуславливают необходимость регулярной ревизии отчетности и проведения дополнительных обследований для охвата всех сегментов отрасли,” – подчеркнула международный эксперт Светлана Силаева, участница круглого стола. “Этот круглый стол поможет национальным специалистам, задействованным в обследовании, лучше понять методику опроса, обработки данных, а также обеспечит качество собираемой информации и итоговых данных.”

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Проект по совершенствованию статистики торговли и транспорта в Туркменистане, подписанный 18 февраля 2024 года ПРООН в Туркменистане и Государственным комитетом Туркменистана по статистике, направлен на повышение качества статистики как внешней, так и внутренней торговли услугами. Это будет достигнуто путем укрепления институциональных механизмов, приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами, а также улучшения качества данных о пассажирских и грузовых перевозках.

Проект также будет сосредоточен на укреплении потенциала Государственного комитета по статистике для подготовки высококачественных, гендерно-ориентированных статистических данных по международной торговле услугами и улучшению данных по объемам транспортировки. ///nCa, 16 августа 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)