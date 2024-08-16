Почтовые службы Кыргызстана и Турции объединяют усилия для продвижения электронной коммерции

Между «Почтой Кыргызстана» и «Почтой Турции» подписано соглашение в целях создания новых продуктов в сфере электронной коммерции, логистики и обработки грузов, а также развития торгового обмена между двумя странами.

Как сообщает “Акчабар”, это первый шаг в стратегическом партнерстве между двумя компаниями. Документ был подписан в ходе международного форума E-com KG 2024 в Бишкеке. Он был организован ОАО “Кыргыз Почтасы” и направлен на развитие электронной коммерции.

Целью форума было содействие в повышении профессиональных навыков, а также увеличении продаж товаров и услуг среди предпринимателей стран Центральной Азии в сфере трансграничной торговли на почтовых мировых рынках посредством B2B, B2C и онлайн-торговых платформ.

В форуме приняли участие более тысячи человек. Мероприятие собрало ведущих экспертов в области электронной коммерции, предпринимателей, инвесторов и новаторов, а также почтовые организации из Эстонии, Туркменистана и Турции. /// nCa, 16 августа 2024 г.