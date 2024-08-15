“Узбекистан несёт особую ответственность за будущее Центральной Азии” – Абдулазиз Камилов.

Абдулазиз Камилов, специальный представитель президента по внешней политике, подчеркнул ключевую роль Узбекистана в будущем Центральной Азии и изложил новую внешнеполитическую доктрину Узбекистана при президенте Мирзиееве в своей статье “Новая Центральная Азия во внешней политике Узбекистана”, опубликованной в журнале “Янги Узбекистон” (“Новый Узбекистан”).

Камилов начинает с того, что обращает внимание на смену руководства Узбекистана в связи с избранием президента Мирзиеева.

“Необходимо признать, что лидером, который остро прочувствовал зреющий общественный запрос на кардинальные перемены, решение накопившихся проблем, фундаментальный слом устаревших подходов к выстраиванию взаимоотношений с соседями, стал новый Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев”, – говорится в статье.

Мирзиеев, признавая настоятельную необходимость всеобъемлющих изменений и решения давних проблем, представил внешнеполитическую доктрину, которая переосмысливает подход Узбекистана к международной и региональной безопасности, противодействию современным угрозам и участию в формировании нового мирового порядка.

В этой доктрине подчеркивается приверженность Узбекистана развитию многостороннего сотрудничества с развитыми странами, основанного на принципах равенства, взаимного уважения, доверия и тщательного учета интересов друг друга. Она также уделяет приоритетное внимание устойчивому политическому диалогу с ведущими странами Азии, Европы, Америки и Африки, а также с влиятельными международными организациями.

Центральным принципом этой доктрины является ориентация Узбекистана на Центральную Азию в качестве основного внешнеполитического приоритета. Камилов подчеркивает, что во главу угла поставлена цель достижения «ноль проблем с соседями»..

“Узбекистан объективно несёт особую ответственность за будущее Центральной Азии”, – утверждает Камилов.

Он объясняет эту ответственность географическим положением Узбекистана, который граничит со всеми странами Центральной Азии и здесь проживает более половины населения региона, включая различные общины со всей Центральной Азии. Камилов отмечает, что развитие Узбекистана неразрывно связано с поддержанием стабильных отношений сотрудничества со своими соседями, особенно в таких важных вопросах, как водные ресурсы, транспортные коридоры, региональная безопасность и торговля.

Приверженность президента Мирзиеева этому региональному направлению была очевидна из его первого обращения к парламенту в 2016 году, в котором он подчеркнул важность укрепления связей со странами Центральной Азии.

«Главным приоритетом внешнеполитической деятельности Узбекистана является регион Центральной Азии, с которым связаны национальные интересы нашей страны. Мы неизменно остаёмся приверженными проведению открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей — Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана», – подчеркнул тогда Шавкат Мирзиёев.

В этом знаменательном обращении Мирзиеев призвал Ташкент занять конструктивную позицию в отношениях со своими соседями, призвав к решению региональных проблем путем диалога, взаимного уважения и разумного компромисса. Как страна, расположенная в самом сердце Центральной Азии, Узбекистан выразил свою решимость превратить регион в зону процветания, безопасности и стабильности.

В статье также излагаются конкретные задачи, поставленные президентом перед правительством и внешнеполитическими ведомствами, которые включают завершение разработки пограничных соглашений, решение вопросов справедливого и рационального использования водных ресурсов, укрепление экономического и экологического сотрудничества, а также продвижение сферы транспорта, логистики и научно-технического развития.

Посредством этих усилий Узбекистан стремится укрепить чувство региональной идентичности и сотрудничества, гарантируя, что будущее Центральной Азии будет связано с общим прогрессом и стабильностью. /// nCa, 15 августа 2024 г. (на основе статьи, опубликованной Daryo.uz )