GIFT IFSC: Становление предпочтительным мировым финансовым центром нового поколения

Д-р Дипеш Шах

Правительство Индии осуществило крупную реформу финансового сектора, создав первый в стране Международный центр по оказанию финансовых услуг (IFCS – International Financial Services Centre) в городе GIFT, штат Гуджарат. Международный центр по оказанию финансовых услуг был разработан как уникальная международная финансовая юрисдикция в пределах оншорной Индии, которая была обозначена как нерезидентная зона, в соответствии с Законом о валютном регулировании. Этот особый статус позволяет осуществлять финансовые операции в любой из пятнадцати заявленных иностранных валют, включая доллары США, фунты стерлингов, евро и иены.

Международный центр по оказанию финансовых услуг был создан с двумя основными целями, а именно:

a) Перевод международного бизнеса финансовых услуг в Индию, а также, b) Служить предпочтительным способом для направления мировых потоков капитала в страну и из неё.

За последние несколько лет GIFT IFSC добился значительного прогресса в позиционировании себя как «Глобального финансового центра нового века», предоставляя идеальную платформу для более эффективной интеграции глобальной индустрии финансовых услуг с индийской экономикой. Ключевой вехой в пути IFSC на данный момент стало создание Управления международных центров по оказанию финансовых услуг (IFSCA – International Financial Services Centres Authority) в качестве единого уставного органа для развития и регулирования IFSC в Индии. С октября 2020 года IFSCA приняло на себя свои уставные полномочия и уведомило о более чем 29 нормативных актах и ​​более 14 рамочных соглашениях, охватывающих весь спектр финансовых услуг, включая банковское дело, рынки капитала, страхование, фондовую индустрию, финтех (финансовые технологии), лизинг самолётов, лизинг судов и глобальные центры корпоративного казначейства. Правительство стремится развивать GIFT IFSC как международно признанный финансовый центр с надёжными правилами ведения бизнеса, конкурентоспособным налоговым режимом и простотой ведения бизнеса.

Сегодня инициатива GIFT IFSC является свидетельством твёрдой решимости Индии провести смелые и преобразующие реформы в финансовом секторе. Этот амбициозный проект призван катализировать глобальные потоки капитала в страну и ускорить интеграцию индийской экономики в глобальную финансовую экосистему. По состоянию на июль 2024 года в IFSCA зарегистрировано более 600 организаций в банковской сфере, на рынках капитала, в страховании, финтехе, лизинге самолётов, лизинге судов, бирже драгоценных металлов и т.д. Рынок финансовых услуг набирает обороты благодаря здоровому и растущему участию глобальных и отечественных финансовых учреждений. Рост бизнеса в некоторых ключевых секторах представлен ниже:

Банковский сектор: Банковская экосистема в GIFT IFSC быстро развивается с хорошим сочетанием иностранных и отечественных банков, в первую очередь, обслуживая потребности индийских корпораций и предприятий государственного сектора в заимствованиях в иностранной валюте посредством внешних коммерческих заимствований, торгового финансирования и т.д. Транзакции по этим направлениям, ранее регистрировавшиеся в зарубежных финансовых центрах, теперь регистрируются из GIFT IFSC. По состоянию на март 2024 года общий размер активов банковских подразделений IFSC превысил 60 млрд. долларов США, а совокупная стоимость транзакций, проведенных банковскими подразделениями IFSC, превысила 795 млрд. долларов США.

Фондовая индустрия: Рост надёжной фондовой индустрии в GIFT IFSC оказывает преобразующее воздействие на стимулирование притока мирового капитала в Индию, в том числе для экосистемы стартапов (недавно созданных фирм). Ранее объединение международного капитала для инвестиций в Индии структурировалось через фонды (частный капитал, венчурный капитал, хедж-фонды и т.д.), созданные в офшорных юрисдикциях. Теперь, благодаря благоприятствующим нормам, конкурентоспособному налоговому режиму и выгодной стоимости операций, GIFT IFSC становится предпочтительной юрисдикцией для объединения мирового капитала иностранными и индийскими управляющими фондами. За последние три года наблюдался быстрый рост организаций по управлению фондами и альтернативных инвестиционных фондов, зарегистрированных в IFSCA. Общее количество зарегистрированных организаций по управлению фондами и фондов выросло с 39 и 33 в сентябре 2022 года до 114 и 120 соответственно в марте 2024 года.

Лизинг воздушных судов: Авиационная отрасль в Индии находится на пороге беспрецедентного роста, с сильным портфелем заказов более 1500 самолётов, размещенных индийскими авиакомпаниями, и прогнозируемым спросом более 2200 самолётов к 2042 году. В настоящее время большинство самолётов, эксплуатируемых индийскими авиакомпаниями, сдаются в аренду у офшорных лизингодателей, которые имеют доступ к конкурентоспособным капитальным затратам. Бизнес по лизингу и финансированию воздушных судов, самый прибыльный сегмент в цепочке создания стоимости в авиации, полностью находился в иностранных юрисдикциях. Признавая огромный потенциал бизнеса по лизингу и финансированию воздушных судов, IFSCA представила благоприятную лизинговую структуру, а правительство поддержало эту инициативу, предоставив ряд налоговых льгот. За три года в IFSC были видны “зелёные ростки”, и уже зарегистрировано более 28 лизингодателей воздушных судов. Они сдали в аренду более 120 авиационных активов, включая коммерческие самолёты, вертолёты, авиационные двигатели и наземное вспомогательное оборудование.

Инициатива иностранных университетов: IFSC, будучи офшорной юрисдикцией, имеет уникальные возможности стать «международным центром высшего образования», привлекая первоклассные международные университеты, которые стремятся исследовать Индию с точки зрения талантов и демографического профиля. IFSCA достигла значительного рубежа в 24 финансовом году, когда австралийский Университет Дикина стал первым иностранным университетом, получившим окончательную регистрацию для своего международного филиала в GIFT IFSC, в соответствии с Регламентом IFSCA (создание и функционирование международных филиалов и офшорных образовательных центров) 2022 года. Университет Вуллонгонга в Австралии стал вторым иностранным университетом, получившим принципиальное одобрение для своего международного филиала в GIFT IFSC.

Глобальные внутренние центры: В глобальном масштабе информационные технологии и цифровые практики способствовали трансграничному потоку услуг, таких как бухгалтерский учёт, аудит, налогообложение, ведение бухгалтерских книг, и способствовали росту глобальных внутренних центров. GIFT IFSC имеет уникальные возможности для предложения таких услуг глобальным клиентам. Ведущее американское учреждение, т.е. Банк Америки, уже создало крупное подразделение глобального внутреннего центра в GIFT IFSC, которое предоставляет внутренние услуги поддержки для глобальных операций банка. Ряд других международных фирм сейчас рассматривают возможность глобальных внутренних центров в GIFT IFSC.

В будущем GIFT IFSC должен сыграть значительную роль в достижении видения развитой India@2047.

Об авторе: Д-р Дипеш Шах – исполнительный директор (по развитию) Управления международных центров по оказанию финансовых услуг (IFSCA), город GIFT. ///Посольство Индии в Туркменистан, 15 августа 2024 г.