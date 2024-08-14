Генеральный секретарь СВМДА обсудил региональное сотрудничество со Специальным представителем ООН по Центральной Азии

Генеральный секретарь СВМДА Посол Кайрат Сарыбай встретился со Специальным представителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии и Главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) г-ном Кахой Имнадзе.

В ходе встречи Посол Сарыбай представил обзор истории становления и развития СВМДА и создания его консультативно-совещательных органов. Он также обсудил вопросы начала функционирования Фонда СВМДА, подчеркнув ключевую роль, которую играет Центральная Азия в процессе СВМДА и обеспечении его текущего прогресса.

Г-н Имнадзе подробно остановился на своем мандате в качестве Специального представителя ООН и Главы РЦПДЦА и подчеркнул важность Центральной Азии как ключевого узла взаимосвязанности в Азии.

Обе стороны выразили взаимную заинтересованность в изучении возможности практического сотрудничества в области вовлечения молодежи, реализации мер доверия СВМДА и налаживании синергии между Форумом аналитических центров СВМДА и Центральноазиатским экспертным форумом (ЦАЭФ).///nCa, 14 августа 2024 г. (пресс-релиз СВМДА)