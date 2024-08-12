Приобщитесь к увлекательному сбору чая — самого любимого турецкого напитка

Какой бы уголок Турции вы ни посетили, вас будет ждать чашка традиционного чая. Он настолько прочно связан с культурой страны, что без него не обходится ни единого дня. Чай сопровождает повседневную турецкую жизнь от завтрака до ужина. Однако Турция не только потребляет чай в огромных количествах, но и входит в число лидеров по его производству, объем которого ежегодно составляет 1,5 млн тонн. Турецкий чай настолько важен для культуры и глубоко в ней укоренен, что в 2022 году ЮНЕСКО включила его в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества по совместной заявке Турции и Азербайджана.

Урожай чая в Турции собирают трижды в год: в мае–июне, июле–августе и сентябре–октябре. Это неотъемлемый элемент культуры восточного Причерноморья Турции. На сегодняшний день 70% чая производится в Турции в провинции Ризе. Далее следуют восточные причерноморские провинции Артвин, Трабзон и Орду, а также некоторые территории Гиресуна. В регионе Ризе чай иногда называют «зеленым золотом», а еще он известен как «самый натуральный чай» в мире, потому что только здесь на чайные кусты выпадает снег.Чай входит в число турецкой продукции с защищенным географическим указанием. Насыщенно-красный оттенок напитка дополняется превосходным вкусом и ароматом.

Приезжающие в Ризе туристы могут не только насладиться красотой изумрудных плато Покут, Айдер и Анзер на востоке Причерноморья, но и понаблюдать за сбором чая на местных плантациях и даже присоединиться к нему. После срезания чайных листьев многочисленные желающие следуют на фотосессию в традиционных костюмах. Чай в Ризе отлично дополняют местные калачи симиты, географическое указание которых также защищено. Перед отъездом вы сможете закупиться чаем для себя, друзей и близких.

К чаю в Турции относятся со всей серьезностью, что отражается на процессе приготовления этого напитка. В нем традиционно задействуются два чайника, сделанных из меди, латуни или другого металла. В нижнем чайнике кипятят воду, которой заливают чайные листья в верхнем заварнике. Пока чай постепенно настаивается, вода в нижнем чайнике продолжает кипеть.

Готовый чай подают в маленьких стаканах в форме тюльпана. Сначала в них наливают крепкий настой из заварника, а затем разбавляют его кипятком из нижнего чайника в желаемой пропорции. Обычно на стол также ставят сахар. Благодаря своей форме и материалу стаканы-тюльпаны сохраняют чай горячим и позволяют любоваться его цветом.

///nCa, 12 августа 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)