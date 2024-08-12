Министр иностранных дел Туркменистана и заместитель премьер-министра Афганистана провели онлайн-встречу

Заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Гани Барадар провел видеоконференц-встречу с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщает Посольство Афганистана в Туркменистане в своих соцсетях.

В ходе встречи стороны обсудили двусторонние политические, экономические и торговые отношения, а также пути реализации проекта ТАПИ на территории Афганистана, развитие железнодорожной станции в порту Тургунди, создание соответствующих условий для транзита и транспорта.

Барадар отметил, что между Исламским Эмиратом Афганистан и Туркменистаном налажены хорошие политические и экономические отношения, и обе стороны должны прилагать усилия для дальнейшего развития этих связей.

Он также добавил, что Афганистан и Туркменистан имеют общие интересы в различных областях, для реализации которых в настоящее время созданы благоприятные условия.

По словам Барадара, Афганистан проводит экономически ориентированную внешнюю политику, основное внимание которой уделяется региональной взаимосвязи, и для достижения этой цели требуется сотрудничество региона, особенно со стороны Туркменистана.

В свою очередь, Мередов, упомянув дружественные отношения между Афганистаном и Туркменистаном, сказал, что его страна готова начать работы по проекту ТАПИ на территории Афганистана в ближайшем будущем.

Кроме того, речь шла о готовности Туркменистана инвестировать в электроэнергетическую и железнодорожную инфраструктуру Афганистана.

Заместитель премьер-министра Афганистана отметил, что обе страны продолжат совместную работу по ряду совместных вопросов в различных областях, чтобы максимально использовать создавшиеся возможности для обеих стран.

В заключение Рашид Мередов пригласил Абдул Гани Барадара посетить Туркменистан в подходящее время.///nCa, 12 августа 2024 г.