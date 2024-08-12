News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Министр иностранных дел Туркменистана и заместитель премьер-министра Афганистана провели онлайн-встречу

Министр иностранных дел Туркменистана и заместитель премьер-министра Афганистана провели онлайн-встречу

By

Заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Гани Барадар провел видеоконференц-встречу с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщает Посольство Афганистана в Туркменистане в своих соцсетях.

В ходе встречи стороны обсудили двусторонние политические, экономические и торговые отношения, а также пути реализации проекта ТАПИ на территории Афганистана, развитие железнодорожной станции в порту Тургунди, создание соответствующих условий для транзита и транспорта.

Барадар отметил, что между Исламским Эмиратом Афганистан и Туркменистаном налажены хорошие политические и экономические отношения, и обе стороны должны прилагать усилия для дальнейшего развития этих связей.

Он также добавил, что Афганистан и Туркменистан имеют общие интересы в различных областях, для реализации которых в настоящее время созданы благоприятные условия.

По словам Барадара, Афганистан проводит экономически ориентированную внешнюю политику, основное внимание которой уделяется региональной взаимосвязи, и для достижения этой цели требуется сотрудничество региона, особенно со стороны Туркменистана.

В свою очередь, Мередов, упомянув дружественные отношения между Афганистаном и Туркменистаном, сказал, что его страна готова начать работы по проекту ТАПИ на территории Афганистана в ближайшем будущем.

Кроме того, речь шла о готовности Туркменистана инвестировать в электроэнергетическую и железнодорожную инфраструктуру Афганистана.

Заместитель премьер-министра Афганистана отметил, что обе страны продолжат совместную работу по ряду совместных вопросов в различных областях, чтобы максимально использовать создавшиеся возможности для обеих стран.

В заключение Рашид Мередов пригласил Абдул Гани Барадара посетить Туркменистан в подходящее время.///nCa, 12 августа 2024 г.

 

Related posts:

  1. Министр иностранных дел Туркменистана вручил афганскому дипломату документ об аккредитации в качестве Временного поверенного в делах Афганистана
  2. Встреча Министра иностранных дел Туркменистана с руководителем партии Национального исламского движения Афганистана
  3. Министр иностранных дел Туркменистана провел онлайн встречу с исполнительным директором UNEP 
  4. Министр горнорудной и нефтяной промышленности Афганистана и посол Туркменистана обсудили проект ТАПИ
  5. Заместитель министра иностранных дел Афганистана комментирует ситуации в области безопасности по проекту ТАПИ, вовлеченность талибов и шаги по укреплению туркмено-афганского партнерства
  6. Заместитель министра иностранных дел Туркменистана посетил Словацкую Республику – Словакия желает активизировать политический и экономический диалог с Туркменистаном
  7. Координатор премьер-министра Пакистана по вопросам торговли и промышленности подчеркивает важность проектов TAП и ТАПИ
  8. Визит министра иностранных дел Туркменистана в Афганистан
  9. Визит министра иностранных дел Пакистана в Туркменистан
  10. Заместитель министра иностранных дел Туркменистана провела ряд встреч в штаб-квартире ООН
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan