Стартовал прием заявок на британскую стипендию Chevening

Прием заявок на получение стипендий Chevening для обучения в Великобритании открыт с 6 августа по 5 ноября 2024 года. Потенциальные кандидаты из Туркменистана могут подать свои заявки через chevening.org/apply, сообщает Посольство Великобритании в Ашхабаде.

Стипендии Chevening присуждаются представителям из разных слоев общества, которые могут продемонстрировать целеустремленность и навыки, необходимые для того, чтобы стать будущими лидерами. Кандидаты должны иметь реалистичную и осуществимую идею по созданию позитивных изменений в своей стране и быть в состоянии продемонстрировать, как степень магистра в Великобритании поможет им воплотить их идею в жизнь.

Стипендия предоставляет стипендиатам полную финансовую поддержку для получения любой приемлемой степени магистра в более чем 150 университетах Великобритании, а также доступ к широкому спектру эксклюзивного академического, профессионального и культурного опыта.

С момента запуска программы в 1983 году более 57 000 специалистов продвинулись по карьерной лестнице с помощью Chevening. В 2025/2026 учебном году по всему миру будет разыграно около 1500 стипендий, демонстрирующих приверженность Великобритании делу подготовки лидеров завтрашнего дня.

Эмма Хеннесси, руководитель отдела стипендий Министерства иностранных дел, по делам содружества и развития Великобритании (FCDO), прокомментировала: «Стипендиаты и выпускники Chevening используют навыки и знания, полученные во время учебы в Великобритании, для того, чтобы по возвращении домой способствовать переменам, становясь лидерами и инициаторами перемен, помогая сделать мир лучше для жизни, работы и процветания. Chevening представляет самое лучшее в Великобритании и мире, и наши стипендиаты становятся частью глобальной сети Chevening, насчитывающей более 57 000 выпускников».

Посол Великобритании в Туркменистане Стивен Конлон отметил: «Если вы стремитесь к переменам, будь то на местном или глобальном уровне, если вы хотите быть лучшим в своем деле и у вас есть воображение, способное вдохновлять других, тогда стипендия Chevening может стать для вас идеальной возможностью».

Дополнительная информация

Для получения подробной информации о критериях отбора и особенностях получения стипендии посетите сайт www.chevening.org . ///nCa, 9 августа 2024 г.