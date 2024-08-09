Президент Шавкат Мирзиёев: Благополучие стран Центральной Азии во многом зависит от общих усилий и готовности тесно сотрудничать

Центральная Азия в силу своего геополитического положения в полной мере испытывает на себе все негативные последствия глобального кризиса доверия и эскалации конфликтов, подчеркнул Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе своего выступления на 6-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

«Были нарушены традиционные торгово-транспортные цепочки. Мы оказались заложниками санкционной политики, заметно увеличились логистические издержки, растет инфляционное давление. Сокращаются возможности на мировом рынке капитала, усиливается протекционизм и появляются все новые барьеры», – сказал он.

Вместе с тем подчеркивалось, что благополучие стран Центральной Азии во многом зависит от общих усилий и готовности тесно сотрудничать. В этой связи предложено разработать стратегический документ – Концепцию обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Исходя из анализа влияния глобальных процессов на устойчивое развитие Центральной Азии, Президент Узбекистана обозначил ряд приоритетных направлений практического регионального взаимодействия.

В первую очередь, отмечена необходимость новых драйверов и модели развития экономического партнерства на долгосрочную перспективу. Сегодня на внутрирегиональную торговлю приходится незначительная доля общего товарооборота стран ЦА. Все еще сохраняются барьеры на пути формирования полноценной зоны свободной торговли в регионе.

По мнению Мирзиёева, принятие первоочередных мер позволит обеспечить двукратный рост объемов взаимной торговли в ближайшие пять лет.

Среди них – устранение тарифных и нетарифных барьеров, взаимное признание сертификатов соответствия и унификация регламентов, цифровизация таможенных операций и фитосанитарных процедур, рассмотрение возможности взаимного облегчения доступа к государственным закупкам.

В числе предложений, озвученных Президентом Узбекистана – формирование в долгосрочной перспективе Единого регионального рынка, запуск Экономического совета, регулярные встречи на уровне заместителей Премьер-министров.

Узбекистан готов принять первую такую встречу в следующем году и в ее рамках провести Неделю бизнес-партнерства Центральной Азии, с организацией Форума регионов и отраслевых конференций, выставки-ярмарки индустриального потенциала, презентаций экспортных возможностей.

В выступлении также акцентированы вопросам стимулирования промышленной кооперации.

«Объединив усилия, мы сможем сформировать Единую карту индустриализации региона с созданием коротких цепочек добавленной стоимости, привлечь инвестиции и технологии ведущих международных компаний, внедрить новые формы кооперации», – отметил глава Узбекистана. В этом направлении предложено учредить Совет на уровне министров и подготовить программный документ.

Перспективными также обозначены вопросы учреждения Центральноазиатского инвестиционного совета, Банка инновационного развития, а также регулярное проведение совместных инвестиционных форумов.

В качестве еще одного приоритетного направления сотрудничества отмечено развитие внутрирегиональной транспортно-коммуникационной сети. Обращено внимание на то, что из-за географических особенностей региона доля затрат на транспортировку внешнеторговых грузов доходит до 50 процентов от конечной стоимости товаров, что в четыре-пять раз выше среднемирового показателя.

В этой связи требуют системного подхода вопросы формирования и проведения согласованной тарифной политики, применения льгот и преференций для поддержки национальных перевозчиков, модернизации транспортной сети и инфраструктуры, увеличения пропускной способности пунктов на границе, цифровизации транспортного сектора.

Акцентировано на необходимость скоординированной работы в области обеспечения продовольственной безопасности. Согласно оценкам экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, страны Центральной Азии могут не только обеспечить свои потребности по основным видам продуктов питания, но и занять прочные позиции на международном рынке.

В целях разработки Региональной стратегии в этой сфере предложено провести встречу министров сельского хозяйства региона на полях Международного форума по обеспечению продовольственной безопасности стран, не имеющих выхода к морю, который состоится в сентябре этого года в Ташкенте.

Мирзиёев уделил особое внимание проблемам изменения климата. По его словам, повышение температуры, таяние ледников, паводки, засухи, пыльные бури и многие другие вызовы продолжают наносить серьезный ущерб странам региона.

«В ходе предстоящего Климатического саммита в Азербайджане в ноябре этого года наши страны могли бы выступить с единых позиций. Речь идет о проведении совместной презентации экологической ситуации в регионе для привлечения внимания международной общественности, фондов и донорских организаций к решению этих острых проблем, включая Аральскую катастрофу», – отметил Шавкат Мирзиёев.

Также предложено разработать и принять комплексную Программу устойчивого развития Центральной Азии и Региональную стратегию рационального использования водных ресурсов трансграничных рек.

Ключевым направлением взаимодействия стран региона указано партнерство в энергетическом секторе. Сегодня в региональном масштабе прорабатывается ряд стратегических проектов по наращиванию генерации электроэнергии и ее экспорту в третьи страны.

Кроме того, имеются планы по развитию атомной энергетики, увеличению поставок углеводородов.

Президент Узбекистана дал высокую оценку и выразил всестороннюю поддержку развитию плодотворных обменов между парламентами стран региона. В этом плане он предложил провести очередной Межпарламентский форум в следующем месяце в городе Хиве.

Касаясь вопросов сотрудничества в гуманитарной сфере, Мирзиёев предложил провести Научный форум, посвященный практическим аспектам формирования региональной идентичности.

Важным практическим шагом в данном направлении станет скорейший запуск Международной медиа-платформы «История и культура Центральной Азии: одно прошлое и общее будущее».

Подчеркнуто, что регулярное проведение Регионального молодежного конкурса инновационных идей и проектов способствовало бы продвижению «Молодежной повестки Центральной Азии – 2030» и вовлечению молодого поколения в программы сотрудничества.

Президент Узбекистана выступил с рядом инициатив для развития сотрудничества в области образования. Отмечена важность принятия Центральноазиатской программы образовательных и академических обменов, разработать Соглашение о взаимном признании дипломов ведущих вузов, выделять на взаимной основе стипендии для обучения одарённых студентов.

Для предметного обсуждения этих вопросов в октябре в Ташкенте запланирован Первый образовательный форум Центральной Азии.

В качестве нового драйвера регионального партнерства обозначен сектор туризма. В целях расширения туристического обмена предложено изучить вопрос взаимного признания национальных ID-карт и разработать массовые туристические продукты по принципу «один тур – весь регион».

В завершение своего выступления Президент Узбекистана страны поддержал принятие Концепции развития регионального взаимодействия на период до 2040 года, а также предложил подготовить многостороннее Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в Центральной Азии.

Президент также пригласил своих коллег в Узбекистан для участия в седьмом Саммите глав государств Центральной Азии в следующем году. ///nCa, 9 августа 2024 г.