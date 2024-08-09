Президент Садыр Жапаров: Наша главная цель — превратить Центральную Азию в стабильный, экономически развитый, процветающий регион

Формат Консультативных встреч лидеров стран Центральной Азии весьма востребован и придает необходимый дополнительный импульс укреплению региональной кооперации, отметил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на саммите глав Центральной Азии в Астане, в пятницу, 9 августа.

«Прошедшие пять встреч показали твердый настрой лидеров стран региона на дальнейшее укрепление контактов по широкому спектру направлений, включая торговлю, экономику, инвестиции, транспорт, логистику, региональную безопасность, экологию, борьбу с изменением климата и культурно-гуманитарную сферу», — подчеркнул глава Кыргызстана.

Жапаров выделил ряд конкретных направления, в которых с позиции Кыргызстана, сотрудничество центральноазиатских государств выглядит особенно многообещающим.

Одна из таких сфер – транспортная связуемость. Жапаров предложил рассмотреть варианты для создания новых мультимодальных маршрутов и транспортных коридоров через страны региона.

В своей речи Президент отметил, что в Кыргызстане активно ведется работа над рациональным использованием водно-энергетических ресурсов и развитием энергоэффективности и энергосбережения. Подписано межведомственное соглашение о сотрудничестве по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1 между министерствами энергетики Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

«Стороны работают над согласованием проекта межправительственного соглашения. Мы активно приступили к освоению потенциала малых рек, ведется строительство малых и средних гидроэлектростанций по всей стране. Мы приглашаем к сотрудничеству в этой сфере и открыты к любым инвестиционным предложениям», — сказал Садыр Жапаров.

Как подчеркнул Жапаров, в целях эффективного и бережного использования водных ресурсов в прошлом году Кыргызстан инициировал создание в Бишкеке Регионального центра по внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.

«Принимая во внимание ограниченность водных ресурсов и их значимость для всего региона, а также отсутствие в Центральной Азии действенного механизма сотрудничества, мы выступаем за совместную выработку и внедрение в регионе взаимовыгодного экономического механизма водно-энергетического сотрудничества. Данный механизм позволит учитывать энергетическую, экономическую, экологическую и социальную ценность воды, а также соответствующие интересы стран региона», — подчеркнул Президент.

Затрагивая вопросы региональной и глобальной безопасности Садыр Жапаров выразил необходимость углубления взаимодействия и консолидации усилий стран Центральной Азии.

Он напомнил, что Кыргызстан является кандидатом в непостоянные члены Совета Безопасности ООН (НПЧ СБ ООН) на 2027–2028 годы и призвал поддержать страну на выборах, которые состоятся в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в июне 2026 года в Нью-Йорке.

В завершение Глава государства отметил, что стремление стран региона к взаимопониманию и совместным действиям создает прочную основу для стабильного и устойчивого развития всего региона.

«Мы видим, как плодотворное взаимодействие охватывает все более широкие сферы — от экономики и торговли до культуры и образования. Эти усилия вносят значительный вклад в укрепление региональной безопасности и стабильности. Совместные инициативы и проекты способствуют развитию инфраструктуры, улучшению качества жизни населения. Наша главная цель — превратить Центральную Азию в стабильный, экономически развитый, процветающий регион», — заключил Президент Кыргызстана. ///nCa, 9 августа 2024 г.