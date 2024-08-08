TIF 2024: Новые горизонты сотрудничества

Ашхабад, 19-20 сентября 2024 года станет площадкой для проведения масштабного Инвестиционного форума Туркменистана 2024 (TIF 2024). Организованный Министерством финансов и экономики и Министерством иностранных дел Туркменистана, Форум призван привлечь внимание международного инвестиционного сообщества к динамично развивающейся экономике страны.

Более 100 делегатов из 20 стран уже зарегистрировались для участия в TIF 2024.

Интерес к инвестиционным возможностям Туркменистана подтверждается широким освещением форума в международных СМИ. Ведущие издания Объединенных Арабских Эмиратов, такие как Al Khaleej, Dubai News, Al-Madar Magazine уже опубликовали ряд материалов о предстоящем мероприятии. Кроме того, авторитетное финансовое издание The Investor включило TIF2024 в свой календарь ключевых событий, что свидетельствует о высоком уровне интереса к форуму со стороны глобального инвестиционного сообщества.

В форуме примут участие представители государственных органов Туркменистана, ведущие международные финансовые институты (Всемирный банк, Азиатский банк развития), эксперты в области энергетики, инфраструктуры и финансов. Список подтверждённых спикеров включает в себя таких выдающихся экспертов, как Майка Ошикава – директор отдела по вопросам вступления в ВТО, Анна Варьяник – сотрудник по правовым вопросам ВТО, Андрей Михнев – постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане и представитель Евразийского отдела ОЭСР, Уильям Томпсон Глава Евразийского отдела Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Тони Бонничи – руководитель секции ГЧП ЕЭК ООН и многие другие.

Более подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия https://tif-turkmenistan.com/

///nCa, 8 августа 2024 г. (Материал предоставлен Оргкомитетом TIF 2024)