Школьные базары в полном разгаре в Туркменистане

Традиционно в Туркменистане перед началом учебного года открываются школьные базары. С красочным и привлекательным ассортиментом товаров эти базары предлагают широкий выбор школьных принадлежностей, сумок и аксессуаров.

Школьное образование в Туркменистане полностью бесплатное. Правительство также предоставляет всем учащимся учебники. Кроме того, каждый ребенок, поступающий в школу, получает в подарок нетбук.

Родителям необходимо приобрести тетради, ручки, карандаши, бутылки для питьевой воды, школьные сумки и другие школьные принадлежности. Как правило, школьные базары организуются рядом с крупными рынками и магазинами. Это еще один пример успешного государственно-частного партнерства в Туркменистане.

На прилавках школьных базаров представлен огромный выбор всего необходимого для школьников, в том числе школьная форма. Цены варьируются в зависимости от качества.

Даже покупатели, которые не ищут школьные принадлежности, просто прогуливаются, чтобы полюбоваться приятной экспозицией товаров. /// nCa, 8 августа 2024 г.