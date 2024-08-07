МОМ наращивает национальный потенциал в области управления мобильностью населения в контексте адаптации к изменению климата

6 августа 2024 г., Ашхабад – Дашогуз. Государственные служащие высшего и среднего звена из соответствующих национальных учреждений на региональном и национальном уровне повысили свой потенциал и понимание управления мобильностью людей в контексте адаптации к изменению климата в ходе серии мероприятий, организованных МОМ в Туркменистане в конце июля 2024 года в рамках проекта МОМ «Учет взаимосвязи миграции, окружающей среды и изменения климата в процессах национального планирования, связанных с климатом».

На национальном уровне эксперты МОМ совместно со специалистами Венского университета провели встречи с представителями руководящего звена Министерства охраны окружающей среды, Министерства сельского хозяйства, Государственного комитета по статистике, Государственной миграционной службы, Государственного комитета по водному хозяйству, Государственной ассоциации животноводства и птицеводства для подробного ознакомления с недавно разработанным Дополнением по мобильности населения к Техническому руководству РКИК ООН по процессу планирования национальной адаптации, которое призвано поддержать Туркменистан в интеграции вопросов мобильности населения в процессы национального планирования и отчетности по адаптации к изменению климата.

Данный документ содержит практические рекомендации и инструменты для каждого этапа разработки национального плана адаптации. В ходе обсуждений представители соответствующих национальных структур высказались в поддержку интеграции аспектов мобильности населения в национальное планирование по адаптации к изменению климата. Как было отмечено в ходе обсуждений, одним из приоритетов в этой работе должно стать снижение рисков, раннее предупреждение и меры раннего реагирования, которые повысят устойчивость к климатическим изменениям и предоставят людям возможность выбора остаться в достойных и безопасных условиях в местах своего проживания.

Эксперты МОМ также предоставили консультации и поддержку соответствующим государственным заинтересованным сторонам в подготовке к предстоящей 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), осветив достижения и проблемы, с которыми сталкивается Туркменистан в решении вопросов, связанных с факторами миграции, вызванными изменением климата.

На региональном уровне эксперты МОМ укрепили потенциал статистических органов на уровне велаятов и этрапов на семинаре в г. Дашогуз по методологии обследования домохозяйств, разработанной МОМ совместно с экспертами Венского университета в преддверии проведения гендерно-чувствительного тематического исследования по взаимосвязи изменения климата и мобильности населения в Дашогузском велаяте. Предполагается, что данное тематическое исследование позволит изучить вопросы взаимосвязи между решением людей переехать или оставаться на месте в контексте воздействия изменения климата в различных условиях. На семинаре была представлена подробная информация о различных аспектах предстоящего тематического исследования, целях исследования, методологии, рассмотрены инструменты сбора и анализа данных.

Проект МОМ «Учет взаимосвязи миграции, окружающей среды и изменения климата в процессах национального планирования, связанных с климатом» финансируется Фондом развития МОМ. Проект позволил повысить осведомленность, углубить понимание и укрепить потенциал соответствующих национальных заинтересованных сторон по интеграции аспектов мобильности населения в национальный план адаптации к изменению климата в Туркменистане путем проведения тренингов и семинаров, а также рекомендаций по приведению политики, законодательства и стратегий Туркменистана в соответствие с рекомендациями РКИК ООН по миграции с целью содействия повышению адаптации и устойчивости к изменению климата в Туркменистане. ///nCa, 7 августа 2024 г. (в сотрудничестве с МОМ в Туркменистане)