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Доставка грузов по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан осуществлена в рекордные сроки

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Контейнерный поезд преодолел путь по маршруту Китай-Казахстан-Узбекистан протяженностью в 4 486 км за рекордные 5 суток, сообщает Kazinform.

Грузовой состав был отправлен из казахстанско-китайского терминала в порту города Сиань. Контейнеры были перегружены в сухом порту KTZE Khorgos Gateway и продолжили следовать по сети Казахстанских железных дорог (КТЖ) до приграничной станции Сарыагаш, далее до конечной точки – станции Ташкент, крупного транспортного хаба Центральной Азии.

Короткий срок перевозки груза обеспечен благодаря использованию терминальных возможностей КТЖ в Китае, а также последовательному взаимодействию железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана по расширению приграничной инфраструктуры двух стран.

За счет реконструкции и совершенствования технологических процессов на 50% увеличена пропускная способность межгосударственной стыковой станции Сарыагаш, через которую проходит основной грузопоток между Казахстаном и Узбекистаном.

Сервис по ускоренной доставке грузов организован в рамках достигнутых в апреле договоренностей президентов Казахстана и Узбекистана об организации грузовых перевозок по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан и развитию Трансафганского направления.

В 2023 году объем перевозок грузов между Казахстаном и Узбекистаном составил свыше 31 млн тонн, увеличившись на 17,2% по сравнению с 2022 годом.///nCa, 6 августа 2024 г.

 

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