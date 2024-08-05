Посольство Пакистана организовало прием в честь туркменской бизнес-делегации, направляющейся в Пакистан



4 августа 2024 года посол Пакистана К.К. Ахсан Ваган организовал прием в честь туркменской бизнес-делегации, направляющейся в Пакистан.

Делегация примет участие в выставке Food AG 2024.

Food AG 2024- это вторая Международная выставка продуктов питания и сельского хозяйства 2024, организованная Ведомством по Развитию Торговли (TDAP) в выставочном центре Карачи (9-11 августа 2024 года). Выставка Food AG 2024, посвященная теме “Создание устойчивого будущего”, объединит международные и местные сообщества, чтобы дать надежду на построение общего будущего.

Посол Ваган в своей короткой речи подчеркнул совместимость продовольственного и сельскохозяйственного секторов Пакистана и Туркменистана. Он выразил надежду, что туркменские бизнесмены найдут широкие возможности для партнерства во время своего участия в выставке. /// nCa, 5 августа 2024 г.

Несколько фотографий с приема гостей: