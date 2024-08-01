Беларусь и Туркменистан готовятся к заседанию межправительственной комиссии

30 июля 2024 года Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана, сопредседатель Межправительственной Белорусско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству Мамметхан Чакыев встретился с Послом Республики Беларусь в Туркменистане Вячеславом Бескостым.

Обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений, включая проведение очередного заседания Межправительственной комиссии, сообщает МИД Беларуси.

Стороны констатировали возрастающий интерес со стороны белорусских производителей к транзитным возможностям Туркменистана, активизацию бизнес-контактов между предпринимателями двух стран. ///nCa, 1 августа 2024 г.