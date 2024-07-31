Посольство Китая в Туркменистане провело прием по случаю Дня НОАК

Во вторник, 30 июля 2024 года, в посольстве Китая в Туркменистане состоялся прием по случаю Дня НОАК (Национально-освободительная Армия Китая).

День НОАК, также известный как День армии, – профессиональный военный праздник, ежегодно отмечаемый Народно-освободительной армией – вооруженными силами Китайской Народной Республики, 1 августа.

Он посвящен дню основания НОАК в 1927 году.

Ниже приводим речь военного атташе Посольства Китая, Старшего Полковника Хуан Лэй на приеме:

Уважаемые гости, дорогие друзья!

Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить 97-летие основания Китайской Народно-освободительной армии. Восстание в Нанчане, начавшееся 1 августа 1927 года, является великим событием в истории Коммунистической партии Китая, в истории китайской революции и в истории развития китайского народа. Оно является началом создания Коммунистической партией народной армии и открытие новой эры китайской революции. В течение 97 лет под руководством Коммунистической партии Китая и при поддержке китайского народа народная армия одерживала одну победу за другой.

Вступив в новую эпоху, народная армия намерена твердо продолжать углубление реформ в области обороны и вооружённых сил, твердо следовать пути укрепления армии с китайскими традициями, прилагать усилия к созданию новой стадии реформы и укрепления армии, обеспечивать достижение стратегической цели борьбы до 2027 года, осуществление основной модернизации национальной обороны и вооруженных сил к 2035 году, создание в конце текущего века всесторонне модернизированной народной армии мирового уровня, чтобы обеспечить крепкую стратегическую поддержку для всестороннего продвижения китайской модернизации в китайском стиле и национального возрождения.

Китай всегда был строителем мира, вкладчиком в глобальное развитие и защитником международного порядка. Китайская армия всегда была надёжной силой для поддержания мирового мира. Китайская армия будет продолжать развивать международное военное взаимодействие и сотрудничество, совместно решать глобальные проблемы безопасности, активно выполнять свои обязанности и обязательства, соответствующие международному статусу Китая, и активно способствовать миру и стабильности, созданию общества общей судьбы для человечества и реализации глобальных инициатив в области безопасности.

В Китае есть старинное стихотворение: “С другом сердцем единым, хоть и разделены морем, Души рядом, как будто живут дверь в дверь.”. Несмотря на большое расстояние между Китаем и Туркменистаном, отношения между двумя странами продолжают стабильно развиваться, политическое доверие глубоко укрепляется, они являются “хорошими друзьями, хорошими партнерами, хорошими знакомыми”.

На протяжении многих лет военное сотрудничество Китая и Туркменистана продолжает достигать новых успехов в различных областях, вместе создавая новые страницы в развитии военных отношений. В будущем Китай будет разрабатывать новую стратегию развития военных отношений с Туркменистаном с более широкой перспективой и практическими действиями, углублять практическое сотрудничество в области безопасности и обороны, совместно противостоять региональным вызовам в области безопасности.

Спасибо всем!

Несколько фотографий с торжества: