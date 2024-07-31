Центральная Азия имеет потенциал стать важным трансрегиональным транспортно-логистическим и производственно-технологическим узлом мировой экономики – Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан

Такое мнение высказал первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Акрамжон Неъматов, участвуя в Форуме аналитических центров стран ЦА и Республики Корея в Ташкенте.

По его словам, государства Центральной Азии и Республика Корея имеют реальные перспективы стать ключевыми звеньями в формирующейся новой архитектуре глобальных цепочек добавленной стоимости. Мы должны в полной мере осознавать это и использовать открывающиеся возможности.

Для этого, как отмечает А.Неъматов, имеется огромный незадействованный потенциал. Сегодня Центральная Азия – это 80 млн. человек с ежегодным приростом в 2%, где средний возраст составляет 28 лет.

Причем, по прогнозам, к 2050 г. он составит 30 лет, в то время как среднемировой – 36 лет. При этом растет уровень образования населения. Только в Узбекистане с 2017 года охват дошкольным образованием вырос с 27 до 72%, высшим – с 9 до 42%.

Эксперт подчеркнул, что страны региона обладают значительными запасами не только энергоресурсов, но и критически важных минералов (молибден, цинк, литий, вольфрам, кобальт), имеющих решающее значение для развития индустрии высоких технологий и перехода на «зеленое» развитие.

«Самое главное, государства Центральной Азии сегодня политически более консолидированы, используя взаимодополняемость экономик, реализуют совместные проекты промышленной кооперации, стремятся эффективно осваивать свою ресурсно-сырьевую базу, активно развивают транспортные коридоры в направлении «Север-Юг» и «Запад-Восток», – заявил представитель ИСМИ.

Было отмечено, что Центральная Азия – это емкий потребительский рынок, растущий пул трудовых ресурсов с поступательно развивающимся производственным потенциалом и перспективной ресурсно-сырьевой базой.

Благодаря этому регион становится центром экономической и инвестиционной активности. За последние 10 лет экономика растет в пределах 6%, вдвое опережая среднемировые показатели. Со значительной динамикой растет промышленность – в 5%, ускоренно развивается обрабатывающее производство. Причем в обозримом будущем эти темпы роста сохранятся.

В целом, по убеждению А.Неъматова, совместными усилиями за последние 7 лет удалось увеличить региональный ВВП почти на 30%, внешнюю торговлю более чем в 2 раза, внутрирегиональную в 4,4 раза, растет приток инвестиций, особенно в последние годы. Так, с 2016 года этот показатель увеличился в 1,5 раза – с 27 миллиарда долларов до 50 миллиардов долларов в прошлом году.

Важным активом, по мнению А.Неъматова, выступает геостратегическое расположение ЦА в центре Евразии. При этом политика активного участия в интеграционных объединениях в Евразии вкупе с проведением политики открытости, поддержания сбалансированных и прагматичных отношений со всеми внерегиональными акторами способствует превращению региона в важный трансрегиональный транспортно-логистический и производственно-технологический узел мировой экономики, в пространство взаимовыгодного сотрудничества, основанного на принципах здоровой конкуренции.

В данном контексте эксперт обозначил важность объединения совместных усилий для построения новой архитектуры взаимовыгодного сотрудничества, ориентированного на строительство общего будущего.

При этом в числе приоритетных направлений сотрудничества А.Неъматов определил следующие:

Во-первых, укрепление стратегического диалога и взаимодоверия между странами ЦА и Южной Кореей, всестороннее углубление отношений взаимной поддержки, координация усилий по поддержанию мира, стабильности и безопасности в наших регионах;

Во-вторых, развитие промышленной кооперации на основе трансфера южнокорейских технологий.

Эксперт выразил уверенность, что, объединив человеческий капитал и природные ресурсы ЦА с технологиями и «ноу-хау» Кореи, можно выходить на рынки третьих стран с продукцией с высокой добавленной стоимостью. «Такой опыт уже есть. Например, с компанией «Самсунг» с 2020 года на территории «Технопарка» в Ташкенте налажено производство 7 моделей холодильников, которые мы экспортируем в страны ЦА, Грузию, Монголию, Азербайджан», – отметил А.Неъматов.

С его слов, «важно сопрягать наши программы инновационного и технологического развития. В данном контексте мы поддерживаем реализуемые в Южной Корее «Стратегию нового роста 4.0» и «Национальную стратегию поддержки передовых технологий», хотели бы стать частью второго «чуда на реке Ханган»».

Было подчёркнуто, что это позволило бы, руководствуясь концепцией «френдшоринга», сформировать устойчивые и безопасные производственно-логистические цепочки, повысить технологический суверенитет и укрепить экономическую безопасность наших стран.

В этом ключе представитель ИСМИ предложил выстроить Центральноазиатско-Корейский технологический мост, в т.ч. задействовав возможности созданных в Узбекистане совместно с корейскими партнерами Учебно-практического текстильного технопарка, Научно-технологического центра редких металлов и сплавов, Конструкторско-технологического центра сельхозмашиностроения, Центров сотрудничества в сфере строительства и химических технологий.

В-третьих, для совместного участия в глобальных цепочках добавленной стоимости необходимо развивать транспортно-логистическое взаимодействия.

По мнению А.Неъматова, важно совместно разрабатывать проекты по внедрению цифровых технологий и современных корпоративных практик в транспортно-логистическую сферу, модернизировать систему таможенного контроля и мониторинга, улучшать инфраструктуру аэропортов, создавать региональные логистические центры и др.;

В-четвертых, в условиях изменения климата важно адаптировать наши общества и экономики к его негативным последствиям, повышать их устойчивость.

Эксперт считает, что особую роль здесь может сыграть реализация совместных проектов по широкому внедрению возобновляемых источников энергии, современных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, умного сельского хозяйства, климатоустойчивых высокоурожайных сельскохозяйственных культур;

В-пятых, несущей конструкцией нашего сотрудничества должно стать развитие человеческого капитала.

В частности, как обозначил представитель ИСМИ, это подготовка кадров по самым востребованным на сегодняшний день специальностям – информационные технологии, биоинженерия, искусственный интеллект, кибербезопасность, архитектура и градостроительство и др.

Позитивный опыт взаимодействия в этом направлении уже имеется. Сегодня в Узбекистане успешно функционируют филиалы 4 южнокорейских университетов: Инха, Пучон, Аджу, а также Корейский международный университет.

В ходе переговоров на высшем уровне в июне т.г. были достигнуты договоренности о создании института на основе модели Корейского института науки и технологий, открытии в партнерстве с Корейским институтом госуправления и Национальным институтом человеческих ресурсов «Центра обучения цифровым технологиям и искусственному интеллекту».

«Подготовка специалистов новой формации придаст мощный импульс развитию стратегических и инновационных отраслей экономик наших стран», – резюмировал А.Неъматов.

В-шестых, важное значение в углублении нашего сотрудничества играет культурно-гуманитарный фактор. Со слов эксперта, бесценным активом в этом отношении выступает многочисленная корейская диаспора, проживающая в странах Центральной Азии.

Коре-сарам, насчитывающая свыше 300 тыс. человек, является «связующим мостом» и надежным фундаментом особого характера отношений между Южной Кореей и странами ЦА. Представители корейской национальности являются неотъемлемой частью нашего многонационального общества, активно участвуют во всех сферах жизнедеятельности общества и государства.

В данном контексте, представитель ИСМИ предложил запустить практику проведения ежегодного «Форума корейской диаспоры в Центральной Азии» при активном содействии национальных корейских культурных центров в странах региона.

По его убеждению, это будет способствовать как сохранению национальной идентичности корейцев, проживающих на территории нашего региона, так и дальнейшему укреплению уз дружбы, добрососедства, сплоченности и взаимопонимания между нашими народами.

«Я абсолютно уверен, что по всем этим направлениям мы сможем целенаправленно и плодотворно взаимодействовать с нашими корейскими партнёрами», – заключил А.Неъматов.

Напомним, что в форуме на тему: «Эпоха перемен: видение будущего сотрудничества между Центральной Азией и Республикой Корея», организованном Международным институтом Центральной Азии совместно с Корейским фондом, приняли участие представители экспертно-аналитических и научно-академических кругов стран ЦА и Республики Корея.

Южнокорейская сторона была представлена руководством и специалистами Корейского института международной экономической политики (KIEP), Корейского института развития (KDI), Корейского научно-исследовательского института населенных пунктов (KRIHS), Корейского института экономики энергетики (KEEI), Корейского института транспорта (KOTI).

С центральноазиатской стороны участвовали руководители и эксперты Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан, Международного института Центральной Азии, Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, Национального института стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики, Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан, Института международных отношений МИД Туркменистана. ///UzDaily.uz, 30 июля 2024 г.