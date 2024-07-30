ЮНИСЕФ и Министерство образования Туркменистана знакомят детей с правами ребенка в летнем лагере «Яшлык»

29 июля 2024 года ЮНИСЕФ и Министерство образования Туркменистана объединили усилия, чтобы провести специальное мероприятие, направленное на повышение осведомленности о правах ребенка. Это мероприятие, прошедшее в детском лагере «Яшлык» в Гокдере, привлекло детей со всей страны с помощью веселых игр и интерактивных сессий.

В программу дня вошли образовательные игры, викторины и интерактивные презентации, направленные на обучение детей их правам в соответствии с Конвенцией о правах ребенка (КПР). Дети посмотрели вдохновляющее видео о правах ребенка и изменении климата, участвовали в викторине и приняли участие в квесте, где они работали в командах, чтобы найти ключевые статьи КПР, спрятанные по лагерю.

Когда одну из юных участниц, 12-летнюю Марал, спросили о мероприятии, она сказала: «Сегодня я узнала так много о своих правах и о том, как я могу помочь защитить нашу планету. Игры были очень увлекательными, и я не могу дождаться, чтобы поделиться своими новыми знаниями с друзьями дома!»

Сессии проводились Молодыми послами Целей устойчивого развития, которые привнесли в программу энергию и энтузиазм. В рамках мероприятия дети приняли участие в консультационной сессии, где они могли поделиться своими идеями для новой Программы страны ЮНИСЕФ на 2026-2030 годы.

«ЮНИСЕФ гордится сотрудничеством с Министерством образования в деле предоставления детям знаний о их правах в увлекательной и интерактивной форме. Взаимодействие с детьми положительно сказывается на успешной реализации повестки прав ребенка в стране. Мы с нетерпением ждем продолжения крепкого партнерства с Правительством Туркменистана в продвижении осведомленности о правах ребенка», – сказала Джалпа Ратна, представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане. ///nCa, 30 июля 2024 г.