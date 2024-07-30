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Туркменистан и Кыргызстан готовят визиты на высшем государственном уровне

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29 июля 2024 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым.

Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Обсуждались вопросы, связанные с взаимными визитами на высшем государственном уровне. Также подчёркнута значимость многоуровневых политических консультаций. Одновременно с этим стороны обменялись мнениями о важности участия делегаций высокого уровня в мероприятиях проводимых в обеих странах.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств с удовлетворением констатировали высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Кыргызской Республикой, включая конструктивное взаимодействие на международных площадках. ///МИД Туркменистана

 

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