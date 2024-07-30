Посол Германии в Туркменистане вручил копии верительных грамот министру иностранных дел

29 июля 2024 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл встречу с вновь назначенным Послом Германии в Туркменистане Берндом Хайнце, который вручил копии своих верительных грамот.

Министр поздравил Посла с назначением на ответственный пост и выразил готовность туркменской стороны оказывать содействие и поддержку в осуществлении его дипломатической деятельности.

В ходе встречи было отмечено, что в настоящее время налажено эффективное межгосударственное взаимодействие в политико-дипломатической, торгово-экономической и социальной сферах.

Подчеркнуто, что сотрудничество успешно развивается в двустороннем формате и в рамках диалога «Центральная Азия – Германия».

По обоюдному мнению сторон, другим приоритетным вектором двусторонних отношений выступает партнерство в торгово-экономической сфере. В данном контексте было подчеркнуто эффективное сотрудничество с Восточным комитетом германской экономики.

В ходе беседы также была отмечена важность дальнейшего развития налаженных культурно-образовательных связей, которые играют исключительно важную роль в укреплении межгосударственных отношений и взаимообогащении культур. ///МИД Туркменистана