News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Посол Германии в Туркменистане вручил копии верительных грамот министру иностранных дел

Посол Германии в Туркменистане вручил копии верительных грамот министру иностранных дел

By

29 июля 2024 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл встречу с вновь назначенным Послом Германии в Туркменистане Берндом Хайнце, который вручил копии своих верительных грамот.

Министр поздравил Посла с назначением на ответственный пост и выразил готовность туркменской стороны оказывать содействие и поддержку в осуществлении его дипломатической деятельности.

В ходе встречи было отмечено, что в настоящее время налажено эффективное межгосударственное взаимодействие в политико-дипломатической, торгово-экономической и социальной сферах.

Подчеркнуто, что сотрудничество успешно развивается в двустороннем формате и в рамках диалога «Центральная Азия – Германия».

По обоюдному мнению сторон, другим приоритетным вектором двусторонних отношений выступает партнерство в торгово-экономической сфере. В данном контексте было подчеркнуто эффективное сотрудничество с Восточным комитетом германской экономики.

В ходе беседы также была отмечена важность дальнейшего развития налаженных культурно-образовательных связей, которые играют исключительно важную роль в укреплении межгосударственных отношений и взаимообогащении культур. ///МИД Туркменистана

 

Related posts:

  1. Посол Франции вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Туркменистана
  2. Новый Посол Азербайджана в Туркменистане вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Мередову
  3. Посол Пакистана в Туркменистане вручил копии верительных грамот министру иностранных дел
  4. Посол Турецкой Республики вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Туркменистана
  5. Посол Республики Казахстан в Туркменистане вручил копии верительных грамот
  6. Посол Словакии вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Туркменистана
  7. Посол Индии вручил в МИД копии верительных грамот
  8. Новый британский посол вручил копии верительных грамот в МИД Туркменистана
  9. Новый посол РФ в Туркменистане вручил копии верительных грамот
  10. Посол Сербии вручил копии верительных грамот в МИД Туркменистана
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan