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Министры иностранных дел Туркменистана и Казахстана обсудили подготовку к предстоящему консультативному совещанию глав ЦА

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В понедельник, 29 июля, состоялся телефонный разговор между Заместителем Премьер-Министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу с Заместителем Председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

В ходе беседы министры обсудили текущие вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках многосторонних структур.

Также были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по графику предстоящих мероприятий и визитов на высшем и высоком уровнях, в том числе по вопросам подготовки 6-ой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. ///nCa, 30 июля 2024 г.

 

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